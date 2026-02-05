Хоккеист Артемий Панарин перешел в «Лос-Анджелес» и продлит контракт с клубом

Российский нападающий Артемий Панарин был обменян из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес Кингс», сообщает пресс-служба калифорнийского клуба. Хоккеист, действующий контракт которого истекает ближайшим летом, подпишет с «Кингс» новое двухлетнее соглашение со среднегодовой зарплатой $11 млн.

По данным источника, в результате обмена «Нью-Йорк Рейнджерс» получит 20-летнего канадского нападающего Лиама Гринтри (он еще не успел дебютировать в Национальной хоккейной лиге), условное право выбора в третьем раунде драфта 2026 года и условное право выбора в четвертом раунде драфта 2028 года. Прежний клуб Панарина возьмет на себя 50% от заработной платы по нынешнему договору (ее размер составляет $11,6 млн в год).

В середине января «Рейнджерс», почти наверняка уже выбывший из гонки за play-off, объявил о смене курса. Клуб сообщил, что планирует расстаться с лидерами команды, пик которых остался позади. По данным телеканала Sportsnet, генеральный менеджер нью-йоркской команды Крис Друри оповестил Артемия Панарина, что тому не будет предложен новый контракт. О том, что обмен Панарина неизбежен, стало известно позже, когда хоккеиста вывели из состава.

Артемий Панарин перешел в «Рейнджерс» летом 2019 года. В НХЛ он также представлял «Коламбус» и «Чикаго», а всего провел в регулярных первенствах 804 матча, набрав 927 очков (321 гол + 606 передач). В нынешнем сезоне на счету россиянина 57 (19 + 38) очков в 52 матчах.

«Лос-Анджелес» занимает пятое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона НХЛ. На счету команды 60 очков в 54 матчах. Пока она располагается за пределами зоны play-off, отставая от «Сиэтл Кракен», входящего в восьмерку сильнейших команд конференции, на один балл.

Арнольд Кабанов