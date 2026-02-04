Трамп допустил «более мягкий подход» к иммигрантам после событий в Миннеаполисе

Президент США Дональд Трамп предположил, что в вопросах иммиграции может потребоваться «более мягкий подход». Такое заявление американский президент сделал после событий в Миннеаполисе, когда сотрудники Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) застрелили двух жителей города.

«Я понял, что, возможно, нам не помешал бы немного более мягкий подход. Но все равно нужно быть жестким», — сказал господин Трамп в интервью программе «Nightly News» на канале NBC.

7 января сотрудник ICE застрелил 37-летнюю жительницу Миннеаполиса Рене Гуд. В США начались протесты против действий силовиков, а власти Миннесоты потребовали от правительства вывести силы ICE. Президент США Дональд Трамп обвинил губернатора штата Тима Уолца в подстрекательстве к мятежу и попытке скрыть мошенничество. 24 января сотрудник ICE застрелил 37-летнего жителя Миннеаполиса Алекса Питта, после чего началась новая волна протестов.

В конце января господин Трамп сообщил в интервью The Wall Street Journal (WSJ), что намерен «вывести сотрудников иммиграционной службы из района Миннеаполиса». Конкретные сроки отъезда агентов он не назвал.