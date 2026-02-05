Перевозка нефтепродуктов из России резко подорожала из-за льдов и санкций

Перевозка светлых нефтепродуктов из российских портов подорожала 26 января — 1 февраля на 24–33% к предыдущей неделе, говорится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Наиболее выраженный рост фиксировался на транспортировку из Балтики в Латинскую Америку — на 32,7%, до $112 за тонну. Отгрузки в Западную Африку подорожали на 28,9%, до $89 за тонну, в Турцию — на 28,2%, до $83 за тонну. Речь о перевозке малотоннажными судами класса Handysize дедвейтом 30 тыс. тонн.

На растущую стоимость транспортировки также повлияло сокращение доступного флота в Балтийском море. По данным ЦЦИ, к 30 января количество танкеров, идущих в балласте, сократилось до 9–10 судов против 16–18 неделей ранее.

«Российские экспортеры могут компенсировать рост расходов только за счет ослабления рубля или роста мировых цен», — считает портфельный управляющий «Альфа-Капитала» Дмитрий Скрябин. Партнер Kept Максим Малков добавляет, что экспорт остается выгодным из-за привлекательных цен.

По данным ЦЦИ, морской экспорт нефтепродуктов из РФ с 2021 по 2025 год сократился на 18,8%, до 108 млн тонн, а доля страны на мировом рынке упала до 10%. В конце января 2026 года правительство сняло ограничения на зарубежные поставки бензина и дизтоплива для производителей. Для остальных участников рынка эмбарго будет действовать до 31 июля. Как отметили в Минэнерго, исключение для НПЗ необходимо, чтобы не допустить затоваривания производственных мощностей.

Подробнее — в материале «Ъ» «У бензина выдыхается логистика».