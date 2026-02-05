У бензина выдыхается логистика

Фрахтовые ставки на перевозку российских светлых нефтепродуктов в конце января выросли на 24–33% по всем ключевым направлениям. Аналитики указывают на сокращение доступного флота и резкое увеличение стоимости страхования из-за усилившихся угроз в Балтийском море.

Перевозка светлых нефтепродуктов из российских портов подорожала 26 января — 1 февраля на 24–33% к предыдущей неделе, говорится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Наиболее выраженный рост фиксировался на транспортировку из Балтики в Латинскую Америку — на 32,7%, до $112 за тонну. Отгрузки в Западную Африку подорожали на 28,9%, до $89 за тонну, в Турцию — на 28,2%, до $83 за тонну. Речь о перевозке малотоннажными судами класса Handysize дедвейтом 30 тыс. тонн.

По словам участников рынка, которые приводит ЦЦИ, рост тарифов связан с удорожанием страховки для танкеров с российскими грузами и осложнением ледовой обстановки на Балтике. Согласно обзору, администрация портов Усть-Луга, Приморск и Санкт-Петербург с 16 февраля, а Высоцк и Выборг с 10 февраля усилит ледовые ограничения при достижении толщины льда 15–30 см. Это, считают аналитики, закроет доступ для судов без ледового усиления и судов класса Ice1.

На растущую стоимость транспортировки также повлияло сокращение доступного флота в Балтийском море. По данным ЦЦИ, к 30 января количество танкеров, идущих в балласте, сократилось до 9–10 судов против 16–18 неделей ранее. Вступивший в силу 21 января запрет ЕС на импорт топлива, произведенного из российского сырья, лишил танкеры возможности обратной загрузки в Индии и других странах (см. “Ъ” от 21 января). Одновременно, сказано в обзоре, отгрузки светлых нефтепродуктов из портов РФ в январе выросли к декабрю, что также разогрело ставки фрахта.

Портфельный управляющий «Альфа-Капитала» Дмитрий Скрябин отмечает, что российские экспортеры могут компенсировать рост фрахта и страховых расходов только за счет внешних факторов — таких как ослабление рубля, рост мировых цен на нефть и нефтепродукты или сокращение дисконта на российское сырье. Сами компании, констатирует эксперт, вряд ли способны существенно повлиять на эти параметры.

На мировом рынке сейчас нет дефицита бензина и дизтоплива, говорит партнер Kept, руководитель нефтегазовой практики Максим Малков. Но для российских производителей, отмечает он, поставки в любом случае станут выгодными из-за привлекательной экспортной альтернативы. Platts в январе оценивал нетбэк при поставках бензина в $874–992 за тонну в зависимости от порта и направления.

С 1 февраля правительство сняло запрет на экспорт бензина для производителей, для остальных участников рынка ограничения будут действовать до 31 июля. По словам источника “Ъ” в отрасли, экспорт бензина в 2025 году составил в среднем 386 тыс. тонн в месяц.

Растущие с конца 2025 года ставки фрахта на перевозки — повышенная премия за риск, в том числе на фоне ситуации вокруг Ирана и угроз судоходству в регионе, считает Дмитрий Скрябин. По его словам, в случае заключения соглашения между США и Ираном тарифы могут вернуться к средним прошлогодним уровням.

В конце января 14 стран Европы подписали совместное заявление, направленное на борьбу с российским теневым флотом. Страны, в том числе Франция, Великобритания и скандинавские государства, намерены досматривать и задерживать суда, не имеющие прозрачного страхования и регистрации. Такие танкеры будут рассматриваться как суда без гражданства, что дает право на их арест.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков говорит, что наибольший риск для связанных с РФ танкеров сосредоточен в Балтийском море. Суда, поясняет он, вынуждены пересекать акватории стран ЕС и датские проливы, что увеличивает риски и влияет на тарифы.

Увеличение стоимости перевозки в конце января фиксировалось в том числе и в сегменте темных нефтепродуктов. Транспортировка из балтийских портов в Средиземное море подорожала на 4,6%, до $76 за тонну, в Западную Африку — на 4,5%, до $78 за тонну. В случае темных нефтепродуктов, отмечают в ЦЦИ, спад торговой активности позволил нивелировать влияние ледовых ограничений на Балтике и удержать резкий рост ставок. По данным аналитиков, морские поставки мазута из России за последнюю неделю января просели на 20%, до 101 тыс. тонн в сутки.

В целом, согласно обзору ЦЦИ, с 2021 по 2025 год морской экспорт российских нефтепродуктов сократился на 18,8%, до 108 млн тонн. Доля РФ на мировом рынке в результате снизилась с 12% до почти 10%. Аналитики связывают динамику с внешними ограничениями и сокращением объемов первичной переработки нефти в РФ при растущем внутреннем спросе.

