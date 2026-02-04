Шохин: Банк России не будет резко снижать ключевую ставку

Банк России не пойдет на резкое снижение ключевой ставки, поскольку на данный момент влияние повышения налогов до конца непонятно. До апреля ее могут снижать небольшими шагами. Об этом заявил глава РСПП Александр Шохин.

«На недавней встрече президента с членами правительства звучала опять цифра 12-13%. Если исходить из оптимального, с 16% спуститься до 13%. Но это надо по 50 базисных пунктов снижать на каждом заседании практически. Это было бы правильно»,— заявил Александр Шохин (цитата по ТАСС). По его мнению, на ключевую ставку может повлиять геополитика.

«Ведь это же не только НДС, это и тарифы влияют очень сильно. Это необходимость урегулирования ряда других вопросов, влияние, например, утильсбора тоже. Это и курс, например»,— сказал глава РСПП. Крепчающий курс рубля способствует снижению инфляции, но не факт, что он поддерживает снижение ключевой ставки, заявил он.

В декабре 2025 года Банк России понизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16%. Регулятор сообщал, что из-за рисков роста инфляции в снижении ключевой ставки могут потребоваться паузы. С 1 по 12 января 2026 года инфляция составила 1,26%, в годовом выражении — 6,4%. По итогам 2025 года показатель составил 5,59%.