Умерла чемпионка СССР и России по шахматам Юлия Демина

Умерла чемпионка СССР 1988 года по шахматам гроссмейстер Юлия Демина. Об этом сообщил Telegram-канал Федерации шахмат России (ФШР). 3 февраля госпоже Деминой исполнилось 57 лет. О причинах смерти в федерации не сообщили.

Юлия Демина родилась в 1969 году в Свердловске. Она стала чемпионкой СССР в 1988 году, в следующем году стала бронзовым призером чемпионата СССР. В составе сборной России госпожа Демина участвовала в двух Всемирных шахматных олимпиадах (1992, 1998) и двух командных чемпионатах Европы (1992, 1999).

Шахматистка дважды становилась чемпионкой России в личном зачете, была международным арбитром, победительницей и призером многих международных соревнований.