Конфеты приготовились к взлету

Компания Mars уведомила ритейлеров о повышении цен на шоколадные батончики и конфеты. Так, Snickers, Bounty, Twix, Milky Way с начала февраля подорожали на 4,4–9%, а драже M&M’s — на 5,5–8%. Это связано с ростом себестоимости производства и изменившимися условиями договоров с ритейлерами.

Крупный производитель продуктов питания компания Mars уведомила ритейлеров о повышении цен на часть своего базового кондитерского ассортимента в два этапа в феврале и марте. Это следует из письма компании, разосланного торговым сетям (его копия есть “Ъ”). В Mars и крупнейших торговых сетях на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

Согласно тексту сообщения Mars, со 2 февраля отпускные цены на большие батончики Snickers, Bounty, Twix, Milky Way и Mars увеличились на 4,5%, на средние — на 5,5%, на маленькие — на 9%. Драже M&M’s подорожало на 5,5–8% в зависимости от формата. С 23 марта компания также планирует пересмотреть цены на коробочные шоколадные конфеты. Часть ассортимента под брендом Dove подорожает на 4,5%, «А. Коркунов» — на 6,5–8,5%.

В Mars основной причиной увеличения цен на свою продукцию называют накопительный эффект от роста издержек и себестоимости производства.

Это не единственный крупный производитель продуктов питания, уведомивший за последнее время ритейлеров о пересмотре отпускных цен на свою продукцию. «Нестле» в письме сетям от ноября 2025 года сообщила об увеличении стоимости готовых завтраков, хлопьев быстрого приготовления, кулинарии и детского питания. В тексте компания отмечала, что стоимость какао-бобов в январе—сентябре 2025 года выросла на 120%, какао-масла — на 220%. Там также обращали внимание на увеличение цен на злаковые ингредиенты на 6%, подорожание специй на 8% и растительных жиров на 13–17%. В «Нестле» на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» (объединяет крупных производителей и дистрибуторов продуктов питания) Дмитрий Востриков отмечает, что производители сейчас сталкиваются не только с ростом себестоимости, но и с изменением подхода крупнейших торговых сетей к формированию своей доходности. В протоколах коммерческих переговоров, по его словам, сейчас фиксируется потенциальный доход сети от товара. Если он в результате оказывается ниже запланированного, то сети требуют доплату от поставщиков в конце отчетного периода.

Дмитрий Козлов, гендиректор булочно-кондитерского холдинга «Коломенский», 29 января 2025 года: «Кондитерское направление — самое рискованное для инвестиций».

В случае отказа от новой схемы товары поставщика, по словам господина Вострикова, могут быть выведены с полки. По этой причине производителям приходится закладывать дополнительные выплаты в стоимость ассортимента, поясняет он. Эксперт добавляет, что позиции крупных поставщиков в переговорах с ритейлерами остаются более сильными, а вот небольшим игрокам может быть сложно удержаться на рынке.

Тенденция к существенному росту стоимости кондитерских изделий на рынке сохраняется уже два года.

Объясняется это в первую очередь колебаниями стоимости какао-бобов на мировых рынках. Наиболее чувствительными они оказались для шоколада. Согласно Росстату, его средняя розничная стоимость в декабре прошлого года составила 1,54 тыс. руб. за кг, прибавив 22,2% год к году. Для сравнения: карамель за аналогичный период подорожала только на 5,5%, до 347,7 руб. за кг.

Повышение цен на шоколад и снижение его доступности вынуждает покупателей сокращать потребление. Согласно «Нильсен», в январе—сентябре 2025 года спрос на шоколадные плитки в натуральном выражении снизился год к году на 15,6%, на драже — на 5,9%, на батончики — на 1,8%. Покупатели переориентировались на более доступные альтернативы: натуральные продажи покрытого шоколадом печенья выросли на 8,6% год к году, шокопаев (мягкое печенье) — на 16,4%.

