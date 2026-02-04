Запущено движение через пострадавшую от пожара тамбовскую ж/д станцию

Возгорание на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области, возникшее после схода вагонов грузового поезда, локализовано, но не потушено. Об этом сообщили в РЖД. Движение пассажирских поездов через станцию возобновлено по временной схеме.

Сейчас составы пропускают по временной схеме через грузовой парк станции. Поезд №266 Москва — Новороссийск уже прошел проблемный участок. Всего таких составов насчитывалось восемь.

По данным железнодорожников, к ликвидации последствий привлечены около 200 специалистов, два восстановительных и четыре пожарных поезда, а также другая специализированная техника. На месте организован экологический контроль, приняты меры для предотвращения распространения загрязняющих веществ.

Как уточнил глава региона Евгений Первышов, в результате происшествия в Мичуринске загорелись 11 цистерн с бензином и пять — с газом. По его информации, в ликвидации задействованы 25 единиц техники. После завершения тушения специалисты обследуют железнодорожные пути на предмет повреждений, затем начнется восстановление.

