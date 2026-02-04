Авиакомпании обеспокоились ростом конкуренции с иностранными перевозчиками

Доля иностранных перевозчиков на российских международных рейсах за 2025 год выросла с 30% до 47%, заявил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский. Пассажиропоток иностранных авиакомпаний увеличился на 25%, до почти 24 млн человек, тогда как у российских перевозчиков на международных линиях рост составил лишь 1,6%.

В «Аэрофлоте» призвали Минтранс и Росавиацию усилить внимание к вопросам паритета. Российские авиакомпании отмечают, что международные рейсы остаются более маржинальными и позволяют сдерживать цены на внутренних направлениях. «МВЛ были и остаются “донором” для возможности сдерживать цены на некоторых даже убыточных маршрутах», — заявил источник «Ъ» в топ-10 авиакомпаний.

Эксперты, однако, считают, что рост доли иностранцев компенсирует дефицит провозных мощностей. «И если бы зарубежные авиакомпании не взяли на себя эту нагрузку — дефицит провозных емкостей привел бы к очень резкому росту цен на билеты», — говорит главный редактор Avia.ru Роман Гусаров. Благодаря иностранным перевозчикам средний чек на многие направления снизился в два раза.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Неба не всех не хватит».