Райана Раута приговорили к пожизненному заключению за покушение на Трампа

Федеральный суд по Южному округу Флориды приговорил Райана Раута, признанного виновным в покушении на президента США Дональда Трампа, к пожизненному заключению. Адвокат просил назначить его подзащитному более мягкое наказание — 20 лет по обвинению в покушении в дополнение к семи годам, минимально назначаемым за преступления, связанные с незаконным хранением или применением огнестрельного оружия.

В сентябре 2023 года Райана Раута задержали около гольф-клуба во Флориде, где в тот момент находился Дональд Трамп. Сотрудники Секретной службы открыли огонь по Рауту, который, как они утверждают, прятался в кустах с оружием. Мужчину задержали при попытке к бегству. На месте происшествия обнаружили автомат АК-47 с прицелом, два рюкзака и камеру GoPro.

В сентябре 2024 года суд признал Раута виновным по нескольким пунктам. Среди них — покушение на убийство господина Трампа, хранение огнестрельного оружия с целью совершения насильственного преступления, а также нападение на федерального служащего.

Яна Рождественская