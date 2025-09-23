Райан Раут признан виновным по всем пунктам дела о покушении на Трампа

Райана Раута признали виновным по делу о покушении на президента США Дональда Трампа в прошлом году на его гольф-поле во Флориде. После оглашения вердикта в зале суда Раут попытался покончить с собой, сообщает телеканал CNN.

Райану Рауту были предъявлены обвинения в покушении на убийство кандидата в президенты, хранении огнестрельного оружия с целью совершения насильственного преступления, нападении на федерального служащего, хранении огнестрельного оружия, будучи ранее осужденным, хранении огнестрельного оружия со стертым серийным номером.

Раут не признал себя виновным и защищался в суде. Присяжные совещались не менее трех часов, прежде чем принять итоговое решение. Приговор Рауту вынесет судья Эйлин Кэннон 18 декабря. Ему может грозить пожизненное заключение.

«Это был злодей со злыми намерениями, и его поймали»,— отреагировал на вердикт господин Трамп в соцсети Truth Social.

Райана Раута задержали 15 сентября. По версии Секретной службы США, он провел около 12 часов рядом с полем для гольфа в клубе Trump International в ожидании кандидата в президенты. Сотрудники Секретной службы начали стрелять по Рауту, который, по их словам, прятался в кустах с оружием. Мужчину задержали, когда тот пытался убежать. На месте происшествия обнаружили автомат АК-47 с прицелом, два рюкзака и камеру GoPro.

