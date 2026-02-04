«Все будет зависеть от качества процессуального отбора жалоб»

Госдума включила в перечень приоритетных законопроект Верховного суда РФ (ВС), направленный на изменение порядка кассационного пересмотра решений мировых судей. Документ предполагает, что первым звеном кассации для решений мировых судей должны стать президиумы республиканских, краевых и областных судов. Предлагается отказаться от принципа сплошной кассации: президиумы судов регионального уровня смогут принимать решения о рассмотрении кассационных жалоб на решения мировых судей или об отказе в этом, если не увидят оснований для пересмотра. Эта инициатива объясняется тем, что гражданам сложно ездить в кассационные суды на заседания, и они часто просят об их проведении с помощью системы видеоконференцсвязи. По замыслу авторов законопроекта, введение выборочной кассации устраняет препятствия для доступа граждан к правосудию. Законопроект комментирует адвокат Ставропольской краевой коллегии адвокатов Дарья Верещагина:



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива эксперта Фото: из архива эксперта

«Предлагаемые Верховным судом изменения выглядят логичным этапом развития судебной системы. Речь идет не столько о формальном перераспределении нагрузки между инстанциями, сколько о попытке устранить практический разрыв между правом на обжалование и реальной возможностью этим правом воспользоваться.

После реформы 2019 года кассационные суды общей юрисдикции были выведены на экстерриториальный уровень — для усиления независимости судебного контроля. Однако в делах, которые проходят через мировых судей, такая модель на практике часто оказывалась чрезмерно сложной. Это, в основном, споры с относительно небольшой ценой иска — семейные, жилищные и потребительские дела, взыскание задолженности. В подобных процессах участие в кассационном заседании в другом регионе нередко означает для сторон дополнительные расходы и организационные трудности, несоразмерные предмету спора.

В практике по таким делам регулярно приходится сталкиваться с ситуацией, когда доверитель формально имеет право на кассационное обжалование, но фактически отказывается от него именно из-за удаленности суда и сопутствующих затрат. В этом смысле передача кассационных полномочий президиумам региональных судов действительно может повысить реальную доступность правосудия.

Возможность участия в процессе в пределах своего региона и снижение сопутствующих издержек для граждан и малого бизнеса имеют принципиальное значение.

Вместе с тем реформа усиливает фильтрационную роль кассационной инстанции. Отказ от сплошной кассации означает, что значительная часть жалоб будет разрешаться на стадии вопроса о передаче дела к рассмотрению. В таких условиях ключевое значение приобретает качество и мотивированность определений об отказе. Если эта стадия будет восприниматься как формальная, новая модель рискует выглядеть для участников процесса не упрощением, а дополнительным барьером.

Еще один важный аспект — единообразие судебной практики. Перенос кассационного звена по делам мировых судей на региональный уровень может привести к расхождениям в подходах между субъектами.

Для практикующих юристов и их доверителей предсказуемость правоприменения имеет не меньшее значение, чем сама возможность обжалования. Поэтому роль Верховного суда в формировании ориентиров и корректировке практики неизбежно возрастет.

Таким образом, направление реформы можно оценить как, в целом, правильное: она направлена на приближение судебной системы к гражданину и снижение избыточных организационных барьеров. Однако ее реальная эффективность будет зависеть от того, насколько взвешенно будет применяться механизм процессуального отбора жалоб и удастся ли сохранить единообразие судебной практики при новой модели кассационного пересмотра».