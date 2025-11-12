Клен ты мой упавший

В ближайшие десять лет в Москве вырубят все ясенелистные клены, заявила руководитель столичного департамента природопользования Юлия Урожаева. Это будет сделано в рамках нового постановления по борьбе с инвазивными видами растений. Инициатива предполагает «полное удаление» семи видов растений, включая известный борщевик Сосновского, а также «контроль численности» еще 25 видов. Опрошенные “Ъ” ученые одобряют составленный мэрией список, но предупреждают, что нужно тщательно продумать, какие растения высаживать взамен «удаленных».

Во вторник, 11 ноября, руководитель столичного департамента природопользования Юлия Урожаева представила в Мосгордуме постановление о борьбе с инвазивными видами растений. Речь идет о чужеродных видах, чье активное распространение несет угрозу местным экосистемам. В качестве примера госпожа Урожаева назвала борщевик Сосновского, добавив, что он далеко не единственная угроза для городской природы:

«Мы системно проанализировали, что происходит с зеленым фондом. И выделили целый ряд древесных, травянистых и кустарниковых инвазивных видов».

В списке оказались 32 вида (см. таблицу). Они разделены на четыре группы в зависимости от того, «как быстро они распространяются, какую опасность представляют и как быстро мы можем с ними бороться».

Инвазивные растения, которые намерены контролировать столичные власти Выйти из полноэкранного режима Группа 1 (полное удаление в течение трех лет) Группа 2 (постепенное удаление в течение десяти лет) Группа 3 (запрет к высадке на природных территориях) Группа 4 (регулирование численности на природных территориях в случае появления зарослей монокультур) Айлант Клен ясенелистный Аморфа кустарниковая Белокопытник гибридный Борщевик Девичий виноград Вероника нитевидная Золотарники Дуб красный Мелколепестник канадский Люпин многолистный Дерен белый Недотрога железконосная Рейнутрия богемская Ирга колосистая и ольхолистная Недотрога мелкоцветковая Рейнутрия японская Облепиха крушиновидная Прилипало пристающее Пузыреплодник калинолистный Подсолнечник клубневой, топинамбур Робиния псевдоакация Цицания широколистная Роза морщинистая Эхиноцистис лопастной Рябинник рябинолистный Череда олиственная Орех маньчжурский Элодея канадская Черемуха виргинская Ясень пенсильванский Открыть в новом окне Источник: департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

В первую группу попали шесть самых опасных видов, включая тот самый борщевик Сосновского, контакт с которым приводит к химическим ожогам. Эти растения «уже захватили большие территории» в городе, вдобавок они «провоцируют сезонные аллергии и респираторные заболевания». Чиновники намерены избавить от них Москву в течение трех лет.

Во второй группе оказалось только одно растение — клен ясенелистный. «Он суперживучий, может расти везде, даже сквозь камни. При этом у него хрупкая древесина и высокая парусность,— рассказала госпожа Урожаева.— Мы детально проанализировали все прошлогодние падения деревьев в ледяные дожди и штормовые ветра. В 85% случаев это клен ясенелистный». В департаменте признали, что с ним невозможно справиться за три года, поэтому поставили задачу его «постепенного удаления» в течение десяти лет.

В третью и четвертую группы внесли еще 25 видов растений, которые «не так быстро распространяются», но могут подавить местные экосистемы. Чиновники планируют «регулировать их численность» и намерены запретить их высадку на природных территориях. Госпожа Урожаева не исключила, что в будущем появятся пятая и шестая группы — виды, за распространением которых будут только наблюдать.

Выявлять опасные растения будут с помощью «информации от балансодержателей» и сигналов от жителей. Также госпожа Урожаева анонсировала космическое и беспилотное зондирование городских территорий.

Если будут обнаружены «единичные растения», то их удалят «в рамках содержания территорий» — сейчас мэрия готовит соответствующие инструкции для префектур. «А если это большая площадь, где 25% и более занято вредными растениями, то мы будем планировать комплексную программу,— сказала глава департамента.— Там будет указано, в течение какого срока должны быть удалены растения и какое финансирование для этого необходимо. И дальше мы будем согласовывать дополнительные ресурсы». Она упомянула механические, химические и биологические методы борьбы с растениями, назвав последние «наиболее прогрессивными». Если же постановление не будет исполняться ответственными лицами, то возможны «штрафные санкции», предупредила госпожа Урожаева.

«Ясенелистный клен действительно высокоинвазивный вид,— подтвердил “Ъ” заведующий дендрарием Ботанического сада МГУ Григорий Бойко.— В Россию его завезли около века назад для создания заградительных лесополос на юге. Однако он сам пошел на север и очень активно вытесняет местную флору. Этот клен очень быстро и легко размножается в условиях городской среды нашей полосы, потому что не боится температурных перепадов и почти не подвержен влиянию загрязнения почвы и воздуха. На родине у него есть естественные враги, а в нашей полосе нет. Поэтому он легко заполоняет поймы рек и создает буреломы».

Недостаточно просто вырубить все клены этого вида, подчеркивает господин Бойко: «Нужно ответственно подойти к вопросу, какими деревьями его заменить. Флору Москвы не изменяли с 1980-х годов — и уже давно настало время этим заняться. Можно высадить другие виды клена — татарский, остролистный. Может быть, ясень или привычный вяз. А можно рассмотреть вариант с выращиванием деревьев, свойственных дальневосточной флоре,— по Ботаническому саду мы видим, что они хорошо приживаются в нашей полосе. Важно, чтобы они сами не оказались сильно инвазивными. В любом случае нужно будет тщательно ухаживать за этими деревьями — и в принципе за всеми городскими посадками. Их нужно удобрять, поливать, а сейчас этого никто не делает, поэтому выживает сильнейший».

Список инвазивных растений «тщательно согласовывался с экспертами и учеными», заявил “Ъ” директор по развитию Всероссийского общества охраны природы Алексей Ретеюм. Отвечая на вопрос “Ъ” о том, нужно ли расширить этот перечень, господин Ретеюм пояснил: в список попали именно инвазивные виды, представляющие угрозу для исторически сложившейся экосистемы. «Например, тополя, на которые могут периодически жаловаться некоторые москвичи, не являются чуждым для нашей полосы видом — и не несут никакой угрозы местной флоре,— объяснил эксперт.— Для уменьшения количества пуха можно подобрать какие-то другие виды тополей, но избавляться от них точно не стоит».

Виктория Подарова, Полина Ячменникова, Александр Черных