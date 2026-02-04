Глава МИД Сирии провел переговоры с российской делегацией в Дамаске

Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани провел в Дамаске переговоры с высокопоставленной российской делегацией, передает агентство SANA сообщение сирийского министерства. Делегацию из России возглавил замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров.

На встрече стороны обсудили российское военное присутствие и перспективы военного сотрудничества между странами. В состав российской делегации также вошли министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин и советник президента Игорь Левитин. С сирийской стороны на переговорах также присутствовал министр обороны генерал Мерхеф Абу Касра.

28 января во время встречи в Кремле президент России Владимир Путин заявил, что благодаря усилиям его коллеги из Сирии Ахмеда аш-Шараа отношения стран развиваются, продолжается работа по сотрудничеству в различных сферах. Лидеры также обсуждали российские военные базы в Сирии, одну из которых, как сообщал источник «Ъ», сирийские власти просят освободить.

