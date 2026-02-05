Миллиард для малого и среднего бизнеса

В 2025 году объем капитализации Фонда поддержки предпринимательства (ФПП) Ленинградской области достиг 1,053 млрд рублей. В позапрошлом году показатель составлял немногим более 500 млн. Областные депутаты называют кратный рост не просто индексацией, а удвоением ресурсов для малого и среднего бизнеса, хотя и признают, что требования для получения льготных займов остаются строгими.

Всего с начала 2024 года «Микрокредитная компания Ленинградской области» выдала 256 микрозаймов на сумму 604,75 млн рублей, из которых 84% приходится на 2025 год

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Всего с начала 2024 года «Микрокредитная компания Ленинградской области» выдала 256 микрозаймов на сумму 604,75 млн рублей, из которых 84% приходится на 2025 год

За прошлый год областной ФПП выдал МСП займов на общую сумму 687,45 млн рублей. В 2024 году показатель был втрое меньше. В фонде рост связывают со смещением фокуса с количества заявок от предпринимателей на глубину и комплексное сопровождение бизнеса. В результате 355 субъектов малого и среднего бизнеса смогли внедрить цифровые технологии, оптимизировать операционные процессы и усилить правовую защиту.

В апреле 2024 года в Ленобласти была создана автономная некоммерческая организация «Микрокредитная компания Ленинградской области» (АНО «МКК ЛО»). По состоянию на 24 ноября 2025 года портфель микрозаймов АНО был сформирован на уровне 514,9 млн рублей. Всего с начала 2024 года микрокредитная организация выдала 256 микрозаймов на сумму 604,75 млн рублей, из которых 84% приходится на 2025 год.

В Санкт-Петербурге с помощью поручительств Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса данный сектор привлек более 13,5 млрд рублей. Совокупные активы городского фонда вместе с Фондом микрофинансирования превышают 12,5 млрд рублей: 6,8 млрд составляют активы Фонда содействия кредитованию, 5,7 млрд — Фонда микрофинансирования. В 2024 году активы Фонда содействия кредитованию равнялись 5,3 млрд рублей, Фонда микрофинансирования — 5,1 млрд.

Сергей Моренков, владелец холдинга «СКСР», депутат ЗакСа Ленобласти от фракции «Единая Россия», полагает, что на фоне соседнего региона, где активы фондов кредитования МСП за прошедший год выросли менее чем на 10%, Ленобласть демонстрирует лучшую динамику роста поддержки предпринимательства. «При населении Московской области в четыре раза больше, чем в Ленобласти, там тоже за прошлый год выдали займов на сумму около 700 млн рублей. Это значит, что эффективность использования каждого рубля капитализации у нас в разы выше,— отмечает депутат.— Мы не распыляемся, а точечно насыщаем малый бизнес ликвидностью».

Конечно, трудности с получением средств остаются, признает господин Моренков. «Это бюджетные деньги, и требования к залогам здесь строже, чем в ломбарде. Но бизнес учится работать «в белую», чтобы соответствовать критериям, а фонд — ускорять процедуры»,— дает оценку работы областного ФПП парламентарий.

Он напомнил, что в конце 2025 года был принят областной закон о льготных ставках упрощенной системы налогообложения (УСН) для некоторых видов предпринимательской деятельности, а также уменьшении ставки УСН для креативных (творческих) индустрий. Правительство РФ поддержало сохранение ставок в утвержденных Ленобластью сферах бизнеса. «Установив ставку 1% (вместо 6%) для IT, туризма и теперь еще креативных индустрий, область становится самым выгодным местом на Северо-Западе для регистрации, например, дизайн-студий, рекламных агентств и разработчиков»,— убежден депутат Моренков. По его словам, стратегия региона направлена на привлечение именно высокотехнологичного и креативного бизнеса, который создает высокую добавленную стоимость.

