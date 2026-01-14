Преференции по-малому

Федеральное правительство определило виды деятельности для применения регионами пониженных ставок по упрощенной системе налогообложения (УСН). В Ленобласти для 18 сфер, связанных с производством тканей и игрушек, сохранится налоговая ставка в 1%, для 20 видов деятельности – 3%. Нововведением 2026 года в регионе стало введение ставки 2% для предпринимателей креативных индустрий. Это, по мнению экспертов, поддержит не самые маржинальные, но довольно «неравнодушные» семейные бизнесы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для 18 видов предпринимательской деятельности, среди которых производства тканей, игрушек и керамики, в области сохранится налоговая ставка 1%

О том, что все утвержденные Ленобластью виды деятельности для пониженных ставок налогообложения учтены в итоговом распоряжении правительства РФ, вчера сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем телеграм-канале. Председатель федерального правительства Михаил Мишустин подписал документ перед новым годом. Для 18 видов предпринимательской деятельности, среди которых производства тканей, игрушек и керамики, в области сохранится налоговая ставка 1%. Еще 20 видов предпринимательской деятельности, включая выращивание овощей, производство сыра и санаторно-курортных услуг сохраняют возможность платить налоги по ставке 3%.

Кроме того, по новому региональному закону с 2026 года налоговой ставкой в 2% смогут воспользоваться все, кто работает в сфере креативных индустрий и состоит в соответствующем реестре комитета по малому и среднему бизнесу, заявил губернатор Дрозденко.

Как рассказала в конце декабря, председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай, количество предприятий МСП в 47 регионе увеличилось за 2025 год до 88,5 тыс. хозяйствующих субъектов. Из них юрлица составляют 21 тыс., ИП - 67 тыс. По сравнению с 2024 годом рост показателя достиг 4,5%. Работников, задействованных в среднем и малом бизнесе, за прошлый год стало 334 тыс. человек, в том числе самозанятых. Прирост год к году достиг 13%.

Исполнительный директор Ленинградской областной торгово-промышленной палаты (ЛОТПП) Игорь Муравьев считает сохранение налоговых льгот для МСП позитивным решением. Он отдельно выделил нововведение по низкой ставке для предпринимателей креативных индустрий. «Это достаточно новый тренд, но он перспективный и важный, наверно, в первую очередь, для граждан Ленобласти, – подчеркнул господин Муравьев.

По его словам, представители креативных индустрий – это в основном небольшие семейные бизнесы, в который вовлечены неравнодушные жители, а потому такие предприятия обладают хорошим потенциалом.

Господин Муравьев напоминает, что государство сегодня делает упор на собираемость налогов и выведение предпринимательства из «черной» зоны. «Бизнес, уже вложивший в свое дело деньги и душу, будет стремиться к легализации, и здесь как раз важна поддержка властей для стимулирования предпринимателей представлять для налогообложения всю свою выручку», – полагает исполнительный директор ЛОТПП.

Александра Тен