Теннисист Александр Бублик заявил, что не считает себя игроком топ-10

Десятая ракетка мира Александр Бублик, представляющий Казахстан, «не сможет назвать себя игроком десятки, пока не пробудет в ней пару лет». Об этом он рассказал на мероприятии «Теннисный клуб Александра Бублика», организованном медиапроектом First&Red.

«Я оцениваю теннис, как и любые достижения в спорте или в жизни, на дистанции. Я не могу назвать себя игроком десятки, пока я не пробуду в десятке пару лет. То есть я скажу, что я был в ней и был, я ее коснулся. Но именно для меня важно оставаться, так скажем, актуальным»,— сказал Александр Бублик.

Мероприятие «Теннисный клуб Александра Бублика» состоялось в Астане. Ведущим вечера был стендап-комик Александр Меркуль. Гостями стали представители прессы, блогеры и VIP-клиенты букмекерской компании FONBET — партнера проекта First&Red. Все посетители смогли задать вопросы теннисисту, взять у него автограф, сделать совместную фотографию. Венчал вечер бильярдный турнир с участием спортсмена.

Бублику 28 лет, текущий сезон он начал с победы на турнире категории 250 в Гонконге. На Australian Open, первом в году турнире Большого шлема, он дошел до четвертого круга, где в трех партиях уступил австралийцу Алексу де Минауру. Всего на счету представителя Казахстана 9 титулов ATP. На мейджорах его лучшим достижением является выход в четвертьфинал Roland Garros в 2025 году.

Арнольд Кабанов