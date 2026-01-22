На Среднем Урале начнут производить целлюлозу для ликвидации разливов нефти

Туринский целлюлозно-бумажный завод в 2026 году начнет производить абсорбционную целлюлозу, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Свердловской области Денис Паслер. Этот компонент нужен для строительных смесей и ликвидации разливов нефти.

Кроме того, предприятие также планирует производить микрокристаллическую целлюлозу для медицины и пищевой промышленности. Планы с коллективом обсудил Денис Паслер в ходе встречи. По словам генерального директора завода Дмитрия Русакова, производство новой продукции планируют запустить в середине года. В компании также работают над повышением качества.

На заводе, основанном в 1939 году, налажен полный цикл производства — от рубки щепы, варки целлюлозы до производства бумаги и изделий из нее. Предприятие выпускает бумагу для гофрирования, картон для плоских слоев гофрокартона, оберточную бумагу, древесноволокнистые плиты и флафф-целлюлозу. После введения западных санкций завод наладил производство другой актуальной продукции. «Сначала на предприятии возобновили производство белой офисной бумаги, сейчас она продается по всей стране. Затем запустили линию по производству флафф-целлюлозы — ее используют в детских подгузниках и впитывающих пеленках. Сегодня туринский завод — один из немногих в стране, выпускающих такую продукцию»,— рассказал глава региона.

Ирина Пичурина