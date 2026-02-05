Облико минимале

Атрибуты Олимпиады, открывающейся 6 февраля в Милане, оказались довольно простыми на фоне символов парижской полуторалетней давности. О визуальном коде Игр 2026 года, их талисманах, а также выполненных в минималистичном стиле факеле и медалях — в материале “Ъ”.

Эмблема Официальную эмблему Игр-2026 Международный олимпийский комитет презентовал почти за пять лет до их начала. По итогам голосования был выбран логотип под названием Logo Futura («Логотип будущего»), «вдохновленный темами спорта, солидарности и устойчивого развития». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Официальная эмблема Олимпийских игр 2026

Фото: @Olympics Официальная эмблема Олимпийских игр 2026

Фото: @Olympics Эмблема представляет собой число 26, которое непрерывной ломаной линией написано пальцами по снегу или запотевшему стеклу. Логотип отражает идею о том, что даже самые маленькие жесты могут изменить мир, и именно они приводят к великим победам как в спорте, так и в жизни. Эта надпись превращается в окно, сквозь которое можно увидеть и триумф спортсменов, и красоту природы. Под эмблемой располагаются надпись Milano Cortina 2026 и олимпийские кольца. Линии и жесты (правда, уже более плавные) легли и в основу пиктограмм. Для Олимпиады было разработано 16 изображений, для Паралимпиады — шесть. Они созданы совместно с международными федерациями по зимним видам спорта. Каждая пиктограмма передает силу и динамику человеческого тела, символизируя атлетизм и мастерство участников Игр. А белые силуэты, как сообщает оргкомитет Олимпиады, символизируют снег и зиму.

Маскоты Талисманом Олимпиады стал горностай по имени Тина. Она увлечена искусством и музыкой, а еще делает все возможное, чтобы защитить природу и сохранить ее в первозданном виде. Имя этого белошерстного зверька, обитающего в Альпах, образовано от названия города Кортина-д’Ампеццо. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Талисман Олимпийских игр Тина Фото: olympics Талисман Паралимпийских игр Мило Фото: olympics Талисманы зимних Олимпийских игр 2026 горностаи Тина и Мило Фото: Daniele Mascolo / Reuters Следующая фотография 1 / 3 Талисман Олимпийских игр Тина Фото: olympics Талисман Паралимпийских игр Мило Фото: olympics Талисманы зимних Олимпийских игр 2026 горностаи Тина и Мило Фото: Daniele Mascolo / Reuters Паралимпийские игры символизирует младший брат Тины — коричневый горностай Мило, родившийся без задней лапки. Он научился использовать хвост и превратил свое отличие в преимущество. Его имя также образовано от названия еще одного места проведения Игр — Милана. Презентация олимпийских маскотов состоялась 7 февраля 2024 года на музыкальном фестивале в Сан-Ремо. В конкурсе на создание талисманов приняли участие итальянские школьники. Оргкомитет Игр получил более 1,6 тыс. заявок. Авторами Тины и Мило стали учащиеся из коммуны Таверна, расположенной в южном регионе Калабрия. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Компанию Тине и Мило составляют шесть маленьких подснежников по имени Фло Фото: olympics Плюшевые игрушки Фло Фото: Leonhard Foeger / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Компанию Тине и Мило составляют шесть маленьких подснежников по имени Фло Фото: olympics Плюшевые игрушки Фло Фото: Leonhard Foeger / Reuters Горностаев, которые воплощают современный, яркий и динамичный дух Италии, сопровождают шесть маленьких подснежников по имени Фло. Они были вдохновлены эскизами школьников из Ломбардии. Одними из претендентов на роль маскотов были антропоморфные Подснежник и Эдельвейс, однако в результате голосования были выбраны Тина и Мило.

Медали и монеты Медали были изготовлены Государственным институтом монетного двора и полиграфии Италии из переработанного металла, полученного из отходов собственного производства. Победителям достанутся награды из серебра 999-й пробы, которые покрыты 6 г чистого золота. Серебряным призерам — такие же, только без золотого напыления. Бронзовых призеров наградят медалями из сплава меди. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Медали Олимпийских игр 2026 Фото: olympics Золотая медаль Олимпийских игр 2026 Фото: olympics Медали Олимпийских игр 2026 Фото: olympics Медали Олимпийских игр 2026 Фото: olympics Следующая фотография 1 / 4 Медали Олимпийских игр 2026 Фото: olympics Золотая медаль Олимпийских игр 2026 Фото: olympics Медали Олимпийских игр 2026 Фото: olympics Медали Олимпийских игр 2026 Фото: olympics По словам бренд-менеджера Игр Рафаэллы Панье, медали символизируют «силу, заключенную в различии». На презентации она сказала, что эта концепция отражена и в поверхности наград: «Две разные текстуры (гладкая и зернистая.— “Ъ”) соприкасаются и начинают историю, написанную не только спортсменами, но и теми, кто их поддерживал,— тренерами, товарищами по команде, членами семьи и болельщиками». Две половинки медалей символизируют союз Милана и Кортина-д’Ампеццо, а также объединение олимпийского и паралимпийского духа. В отличие от медалей прошлой Олимпиады, состоявшейся летом 2024 года в Париже, миланские довольно минималистичны. На лицевой стороне выгравированы лишь олимпийские кольца, на обратной — эмблема итальянских Игр и название дисциплины, в которой был разыгран комплект. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Золотые монеты номиналом €20

Фото: shop.ipzs.it / olimpiadi2026 Золотые монеты номиналом €20

Фото: shop.ipzs.it / olimpiadi2026 Кроме того, в честь Олимпийских игр Монетный двор Италии отчеканил памятные золотые монеты номиналом €20 и €50. На реверсе изображена Тина, спускающаяся по склону Доломитовых Альп на лыжах. На аверсе можно увидеть логотип Игр.

Факелы Получившие название Essential факелы символизируют инновации, дизайн и устойчивое развитие. Так же как и медали, они были изготовлены из переработанных материалов. Их конструкция предполагает возможность повторного использования (до десяти дозаправок). Олимпийский факел окрашен в сине-зеленый оттенок, паралимпийский — в бронзовый цвет. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: olympics Фото: olympics Фото: olympics Фото: Luca Bruno / AP Фото: Claudia Greco / Reuters Следующая фотография 1 / 5 Фото: olympics Фото: olympics Фото: olympics Фото: Luca Bruno / AP Фото: Claudia Greco / Reuters Минималистичный дизайн факелов был разработан студией Carlo Ratti Associati. Создатели хотели сделать акцент на самом пламени, которое должно стать «главным героем» олимпийской эстафеты. Специальная горелка, работающая на биологическом топливе, создает естественный желтый огонь.

Таисия Орлова