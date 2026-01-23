С пустотой в танкере

Вступивший в силу запрет Евросоюза на импорт нефтепродуктов российского происхождения вынудит перевозчиков менять логистические схемы. Если до этого у судов, везущих российские нефтепродукты на дальние расстояния, был шанс обратной загрузки в Индии и других странах продукцией, полученной из российской нефти, то сейчас этих объемов не будет, и доля балластных переходов возрастет. Аналитики ожидают, что это увеличит стоимость транспортировки, которая в середине января продолжила расти.

С 21 января вступил в силу запрет ЕС на импорт топлива, произведенного из российской нефти за пределами РФ, для стран — нетто-импортеров нефти. Запрет, с отсрочкой вступления в силу на полгода, был прописан в 18-м пакете антироссийский санкций, принятом в июле 2025 года. Под ограничения попадают маршруты из Индии и Турции — стран, активно закупавших российскую нефть, перерабатывавших ее на НПЗ и поставлявших продукцию на европейский рынок. Ужесточение режима может увеличить стоимость перевозки российских нефтепродуктов, считают аналитики Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

Например, отмечают в ЦЦИ, нафта и дизтопливо из Усть-Луги в Азию отгружается флотом из шести танкеров класса LR3 и семи LR2 дедвейтом 110–115 тыс. тонн и 155–160 тыс. тонн соответственно. Ранее эти суда после выгрузки забирали партии светлых нефтепродуктов из Индии, Омана и Кувейта для поставки в Европу, что позволяло проходить значительную часть обратного пути в груженом рейсе. Теперь же компании будут вынуждены перестроить логистику, что, по мнению аналитиков, увеличит долю порожних переходов и поднимет ставки для российских грузоотправителей. Возможный вынужденный рост балластного перехода в структуре фрахта светлых нефтепродуктов вызовет реакцию на всем рынке, отразившись на стоимости перевозок, говорит директор ЦЦИ Роман Соколов. «В такой ситуации успешный поиск оптимизации логистики позволит перевозчику увеличить присутствие на рынке, что, как показывает практика, требует нескольких недель»,— добавляет он.

Эффективность мер контроля происхождения нефтепродуктов со стороны ЕС весьма ограниченна, а сами санкции избирательно применяются к отдельным судам, говорит партнер Kept, руководитель практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Максим Малков. Поэтому рост стоимости перевозки будет скорее отражать политические риски, нежели изменение затрат перевозчиков, полагает он. Внедрение новых правил ЕС столкнется с практическими сложностями, соглашается эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Достоверно отследить происхождение сырья на НПЗ невозможно, уверен он.

Подстройка логистики, как было после предыдущих раундов санкций, может занять несколько месяцев, говорит Кирилл Бахтин, руководитель центра по аналитике российских акций БКС. Но, по его мнению, значимого эффекта для стоимости перевозки российских нефтепродуктов наблюдаться не будет.

Между тем стоимость морской перевозки российских нефтепродуктов 9–16 января подорожала на большинстве направлений из-за дефицита тоннажа, указывают в ЦЦИ. Транспортировка светлых нефтепродуктов из портов Черного моря в Турцию подорожала за неделю на 5,4–10,3%, до $28–36 за тонну, в Средиземное море — на 7,6%, до $30 за тонну, следует из обзора. По словам участников рынка, на которые ссылаются его авторы, сложности с флотом фиксируются в Азово-Черноморском бассейне из-за непогоды и повышенных рисков при заходе в порты региона.

Транспортировка темных нефтепродуктов из портов Балтики подорожала за неделю в среднем на 1–2%, или $1. Ставки фрахта на Черном море значительно выросли в направлении Турции — на 4–5%, до $29–36 за тонну.

Правительство запретило экспорт бензина и дизтоплива для всех участников рынка в сентябре 2025 года, когда оптовые цены обновляли рекорды. В октябре экспорт дизтоплива был разрешен для НПЗ. В правительстве сейчас рассматривают отмену запрета на экспорт бензина для производителей с 1 февраля, сообщали источники “Ъ”. Власти вряд ли досрочно снимут запрет на зарубежные поставки, говорит Игорь Юшков. Он напоминает, что доля бензина в экспорте нефтепродуктов обычно невелика, а неполная загрузка НПЗ не оставляет излишков для масштабного роста.

При снятии ограничений в марте, считает Кирилл Бахтин, объем поставок дизтоплива, топочного мазута и бензина в первом квартале 2026 года может составить около 18 млн тонн. При этом, добавляет он, месячные отгрузки бензина не превысят 1 млн тонн.

