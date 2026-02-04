Ставропольский край получил 2,1 млрд рублей на модернизацию водоснабжения

За пять лет в Ставропольском крае в рамках федеральных программ построили свыше 240 км водопроводных сетей. Модернизация улучшила водоснабжение для 300 тыс. жителей региона. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Александр Рябикин.

По словам господина Рябикина, с 2023 года капитально отремонтировали 14 объектов. Общий объем финансирования превысил 2,1 млрд руб., из которых 1,5 млрд поступили из средств Фонда национального благосостояния.

Ключевым проектом стала реконструкция очистных сооружений водоснабжения в Новоалександровске в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» стоимостью 253,9 млн руб. В ходе работ отремонтировали восемь медленных фильтров и хлораторную с электролизной установкой, смонтировали дизельную электростанцию, заменили насосное оборудование и установили первую в крае плавучую станцию водоподготовки.

В результате производительность очистных сооружений выросла более чем вдвое — с 12 тыс. куб. м до 24 тыс. куб. м в сутки. Качественным водоснабжением обеспечили 31 тыс. жителей Новоалександровска и ближайших населенных пунктов.

В рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» и федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» до конца 2028 года планируется построить еще девять объектов водоснабжения. «Уже завершены работы на пяти объектах капитального ремонта, еще четыре в планах»,— заключил министр.

Валентина Любашенко