Рубио назвал хорошей новостью сам факт переговоров в Абу-Даби

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сам факт трехсторонних переговоров в Абу-Даби — хорошая новость. Об этом он сказал на мероприятии в американском госдепе, посвященном критически важным минералам.

«Хорошая новость заключается в том, что впервые за очень долгое время технические военные группы и с украинской, и с российской стороны проводят встречу»,— сказал господин Рубио. Трансляцию с мероприятия вел Reuters.

Первый раунд переговоров состоялся в Абу-Даби 23-24 января. По его итогам стороны в том числе согласовали мораторий на удары по энергетическим объектам до 1 февраля. Второй раунд переговоров проходит 4-5 февраля. Российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генерального штаба (ГРУ) адмирал Игорь Костюков. Руководитель украинской делегации — секретарь СНБО Рустем Умеров. Со стороны США в переговорах участвуют спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и министр армии США Дэниел Дрисколл.