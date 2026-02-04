В Абу-Даби начался второй раунд переговоров России, Украины и США

В Абу-Даби начался второй раунд переговоров делегаций России и Украины при участии США. Об этом сообщил глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров.

По его словам, переговоры стартовали в трехстороннем формате. После планируется работа «отдельных групп по направлениям», а затем представители трех стран должны повторно «синхронизировать позиции».

Делегацию России снова возглавляет начальник Главного управления Генерального штаба (ГРУ) адмирал Игорь Костюков. Как пояснил Кремль, российская сторона не планирует делять заявления для прессы по итогам переговоров. В Абу-Даби также присутствует спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Первый раунд переговоров состоялся в Абу-Даби 23-24 января. По его итогам стороны в том числе согласовали мораторий на удары по энергетическим объектам до 1 февраля.