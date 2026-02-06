Сгоревший сертификат

К 1 марта правительство должно «усовершенствовать систему получения технических средств реабилитации (ТСР) через электронные сертификаты». Такое поручение дал в конце ноября прошлого года Владимир Путин. Электронные сертификаты — главный на сегодня способ бесплатно, то есть за счет госбюджета, получить ТСР, от подгузников (да, это тоже техсредство) до колясок и сложных бионических протезов. Проблем с сертификатами много, именно поэтому Русфонд регулярно помогает с покупкой ТСР своим подопечным. Смогут ли они уже через месяц обойтись без благотворителей?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Каменский

Фото: Юлия Кауль Алексей Каменский

Фото: Юлия Кауль

В 2025 году наши читатели оплатили покупку ТСР 51 ребенку на общую сумму 18,6 млн руб. Мы купили 19 колясок по цене от 250 тыс. до 510 тыс. руб. и 10 вертикализаторов в среднем по 300 тыс. руб. А еще ингаляторы, кислородные концентраторы, аспираторы, ходунки… Мы работаем строго по медицинским показаниям — то, что все это детям действительно нужно, подтверждается заключениями врача и медико-социальной экспертизы (МСЭ). Есть и электронный сертификат — счет, на который в какой-то момент должна прийти заранее определенная сумма на покупку ТСР.

В чем тогда проблема? Лучше всего это знают во Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ). Ее семейные приемные, куда обращаются родители за помощью, работают уже в 55 регионах. В прошлом году из 25 тыс. обращений 3734 были по проблемам медико-социальной экспертизы и ТСР.

— Первая проблема — сертификат может несколько месяцев не наполняться,— говорит председатель совета ВОРДИ Елена Клочко.— Непонятно, когда придут на него деньги, а у семьи, например, подгузники кончились, новые нужны прямо сейчас. Мы давно просим законодательно определить этот срок, и в поручении президента есть такой пункт.

Срок зачисления денег не определен, зато есть срок действия сертификата (разный для разных ТСР). Раньше часто, теперь реже, но бывает, что сертификат «сгорел», а деньги так и не пришли,— надо все начинать сначала. Или еще хуже: пока ждали денег, инвалиду стукнуло 18, старый сертификат не годится, нужно заново проходить все инстанции, и не факт, что новоиспеченному взрослому сертификат вообще дадут.

Но это решается просто — установлением срока. Со второй проблемой так не разберешься. Речь о размере сертификата.

— Например, у нас был сертификат на 119 тыс. руб.,— рассказывает Ульяна Мартынова, федеральный куратор ВОРДИ по направлению «МСЭ — ТСР».— А коляска для моего ребенка с тяжелыми множественными нарушениями стоила 300 тыс. руб. Мы отказались от сертификата. Есть другой путь — индивидуальная закупка, очень сложный и долгий, пришлось идти по нему.

Сумма сертификата определяется по цене последних государственных торгов на аналогичную технику. Но в торгах выигрывает самое дешевое и, скорее всего, не особо качественное предложение. При этом не учитывается инфляция с момента торгов. Инфляция с момента торгов не учитывается, отмечает информационно-правовой портал «Гарант.ру». Отсюда разница с реальной ценой, порой в разы.

— В поручении говорится о приближении суммы сертификата к розничной цене. Это долгожданное изменение,— говорит Елена Клочко.

Правительство не привлекает ВОРДИ к работе над поручением президента, но организация хорошо видит будущие проблемы. Прежде чем ориентироваться на розничные цены, чиновникам наверняка придется проверить их обоснованность, соответствие реальным затратам. Это долго и сложно. А главное, размером и сроком наполнения сертификата проблема не исчерпывается. Сертификат — результат последовательной работы целого ряда специалистов.

Есть, например, системный разрыв между лечащим врачом, который мыслит диагнозами, и МСЭ, для которой важны нарушения тех или иных функций. Они говорят на разных языках, а в результате МСЭ недоучитывает потребности ребенка. ВОРДИ помогает родителям в таких случаях, но переделать эту систему в целом, обучить врачей иначе мыслить — задача сверхсложная.

Кажется, семьям с детьми-инвалидами еще долго не обойтись без благотворительной помощи при покупке ТСР.

Алексей Каменский, главный редактор «Русфонд.Медиа»