МИД России осудил убийство сына Муаммара Каддафи

МИД России решительно осудил убийство в Ливии Сейфа аль-Ислама Каддафи — сына убитого в 2011 году лидера страны Муаммара Каддафи. Пресс-релиз опубликовала пресс-служба ведомства.

«Решительно осуждаем это преступление. Рассчитываем, что будет проведено тщательное расследование, а виновные привлечены к ответственности»,— отмечается в сообщении министерства. В российском МИДе также выразили соболезнования семье и близким убитого.

Чем известен Сейф-уль-Ислам Каддафи

Об убийстве Сейфа аль-Ислама Каддафи стало известно 3 февраля. Источник, близкий к семье Каддафи, подтвердил телеканалу «Аль-Хадас», что сын бывшего ливийского лидера был убит недалеко от города Зинтан на западе страны. Генпрокуратура Ливии подтвердила, что господин Каддафи умер от огнестрельных ранений. В 2021 году он собирался баллотироваться на президентских выборах в Ливии, но они так и не состоялись.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Сын Каддафи оказался неудобен многим».

Фотогалерея

Каким был Муаммар Каддафи

«Человек, как физическое лицо, должен иметь свободу самовыражения и, даже будучи умалишенным, иметь право свободно выражать свое безумие»

«Человек, как физическое лицо, должен иметь свободу самовыражения и, даже будучи умалишенным, иметь право свободно выражать свое безумие»

Фото: AP

«Люди будут отсталыми, пока не смогут объясняться на одном языке»

«Люди будут отсталыми, пока не смогут объясняться на одном языке»

Фото: AP

«Государство — это искусственное политическое, экономическое, а иногда и военное устройство, никак не связанное с понятием человечества и не имеющее к нему никакого отношения»

«Государство — это искусственное политическое, экономическое, а иногда и военное устройство, никак не связанное с понятием человечества и не имеющее к нему никакого отношения»

Фото: AP / Axel Shulz-Eppers

«Я поддерживал борьбу за национальное освобождение, а не террористические движения. Я поддерживал Нельсона Манделу и Сэма Нуйому, который стал президентом Намибии. Я также поддерживал Организацию освобождения Палестины (ООП). Сегодня этих людей принимают с почетом в Белом доме. А меня по-прежнему считают террористом»

«Я поддерживал борьбу за национальное освобождение, а не террористические движения. Я поддерживал Нельсона Манделу и Сэма Нуйому, который стал президентом Намибии. Я также поддерживал Организацию освобождения Палестины (ООП). Сегодня этих людей принимают с почетом в Белом доме. А меня по-прежнему считают террористом»

Фото: Cheryl Hatch / Zuma Press / Kommersant Photo / Cheryl Hatch / Zuma Press

«Вы видели конституции стран мира? Они смешны, скандальны. Какие-то люди написали книгу и навязывают ее обществу. А потом с легкостью изменяют ее много раз в соответствии с потребностями правителей»&lt;br>На фото: Муаммар Каддафи (справа) и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Сирт, 2004

«Вы видели конституции стран мира? Они смешны, скандальны. Какие-то люди написали книгу и навязывают ее обществу. А потом с легкостью изменяют ее много раз в соответствии с потребностями правителей»
На фото: Муаммар Каддафи (справа) и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Сирт, 2004

Фото: AP

«Дьявол заключается в капитализме, в диктатуре. Все это — дьявольские силы, пытающиеся поставить человека под свой контроль»

«Дьявол заключается в капитализме, в диктатуре. Все это — дьявольские силы, пытающиеся поставить человека под свой контроль»

Фото: AP / Amr Nabil

«Если человеческое общество станет когда-нибудь обществом без семьи, оно будет обществом бродяг и уподобится искусственному растению»

«Если человеческое общество станет когда-нибудь обществом без семьи, оно будет обществом бродяг и уподобится искусственному растению»

Фото: AP / Obed Zilwa

«&quot;Зеленую книгу&quot; написал Муаммар Каддафи, но можно сказать, что она написана всем человечеством в борьбе за освобождение от всякого угнетения, которое мешает людям быть счастливыми и свободными»

«"Зеленую книгу" написал Муаммар Каддафи, но можно сказать, что она написана всем человечеством в борьбе за освобождение от всякого угнетения, которое мешает людям быть счастливыми и свободными»

Фото: AP / Amr Nabil

«Если смерть — мужчина, то следует сопротивляться ему до конца, а если женщина, то следует в последний момент уступить ей»

«Если смерть — мужчина, то следует сопротивляться ему до конца, а если женщина, то следует в последний момент уступить ей»

Фото: Reuters

«Таким странам, как Соединенные Штаты, Индия, Китай и Российская Федерация, нужна Джамахирия. И она нужна им немедленно»&lt;br>На фото: Муаммар Каддафи и премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт. Брюссель, 2004

«Таким странам, как Соединенные Штаты, Индия, Китай и Российская Федерация, нужна Джамахирия. И она нужна им немедленно»
На фото: Муаммар Каддафи и премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт. Брюссель, 2004

Фото: Reuters / Yves Herman

«Если быть честным, я очень хотел бы уйти, но от меня это уже не зависит. Будь я королем или президентом, все было бы по-другому. Но я — революционер»

«Если быть честным, я очень хотел бы уйти, но от меня это уже не зависит. Будь я королем или президентом, все было бы по-другому. Но я — революционер»

Фото: Reuters

«Я не являюсь диктатором, который способен закрыть Facebook. Я просто посажу в тюрьму всех, кто зайдет на этот сайт»

«Я не являюсь диктатором, который способен закрыть Facebook. Я просто посажу в тюрьму всех, кто зайдет на этот сайт»

Фото: Коммерсантъ / Константин Ильянок

«Четыре месяца, четыре месяца! — вы бомбите нашу страну, и все боятся даже сказать слова осуждения. Будь еще в мире Россия, настоящая Россия, единая и великая Россия, защищавшая слабых, вы не посмели бы. Но ее нет, ее нет, и вы торжествуете. Но вы забыли одно: жизнь умеет разворачиваться, и многое может случиться в будущем»

«Четыре месяца, четыре месяца! — вы бомбите нашу страну, и все боятся даже сказать слова осуждения. Будь еще в мире Россия, настоящая Россия, единая и великая Россия, защищавшая слабых, вы не посмели бы. Но ее нет, ее нет, и вы торжествуете. Но вы забыли одно: жизнь умеет разворачиваться, и многое может случиться в будущем»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

«Той нации, чей национальный дух сломлен, суждено лежать в руинах»&lt;br>На фото: Муаммар Каддафи и президент Украины Виктор Ющенко. Киев, 2008

«Той нации, чей национальный дух сломлен, суждено лежать в руинах»
На фото: Муаммар Каддафи и президент Украины Виктор Ющенко. Киев, 2008

Фото: Коммерсантъ / Владислав Содель  /  купить фото

«Африканцы считают, что их богатства были похищены, и они хотят вернуть себе эти богатства. Когда они работают в Европе, они считают, что имеют на это право, потому что Европа пользуется богатствами Африки»

«Африканцы считают, что их богатства были похищены, и они хотят вернуть себе эти богатства. Когда они работают в Европе, они считают, что имеют на это право, потому что Европа пользуется богатствами Африки»

Фото: Reuters / James Akena

«Свобода человека остается неполной до тех пор, пока его потребностями управляют другие»

«Свобода человека остается неполной до тех пор, пока его потребностями управляют другие»

Фото: Reuters / James Akena

«Вполне очевидно, что игра в партию — это ханжеский фарс, облеченный в форму демократии, но по существу построенный на эгоизме и деспотизме, в основе которого лежит маневрирование, трюкачество и политиканство. Этим подтверждается, что партийная система есть современное орудие диктатуры. Партийная система является откровенной, неприкрытой формой диктатуры»

«Вполне очевидно, что игра в партию — это ханжеский фарс, облеченный в форму демократии, но по существу построенный на эгоизме и деспотизме, в основе которого лежит маневрирование, трюкачество и политиканство. Этим подтверждается, что партийная система есть современное орудие диктатуры. Партийная система является откровенной, неприкрытой формой диктатуры»

Фото: AP / Andrew Medichini

«Я убежден, что Соединенные Штаты движутся к пропасти. Поначалу американцы наслаждались одной победой за другой. Но так не может быть вечно. Мы, арабы, говорим: &quot;Тот, кто смеется вначале, заплачет потом&quot;»&lt;br>На фото: Муаммар Каддафи и президент США Барак Обама. Л`Акуила, Италия, 2009

«Я убежден, что Соединенные Штаты движутся к пропасти. Поначалу американцы наслаждались одной победой за другой. Но так не может быть вечно. Мы, арабы, говорим: "Тот, кто смеется вначале, заплачет потом"»
На фото: Муаммар Каддафи и президент США Барак Обама. Л`Акуила, Италия, 2009

Фото: AP / Michael Gottschalk

«Я люблю мир. Мы все любим мир»

«Я люблю мир. Мы все любим мир»

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

«Я никогда не оставлю землю ливийскую, буду биться до последней капли крови и умру здесь со своими праотцами, как мученик. Каддафи не простой президент, чтобы уходить, он — вождь революции и воин-бедуин, принесший славу ливийцам»

«Я никогда не оставлю землю ливийскую, буду биться до последней капли крови и умру здесь со своими праотцами, как мученик. Каддафи не простой президент, чтобы уходить, он — вождь революции и воин-бедуин, принесший славу ливийцам»

Фото: Reuters / Ismail Zitouny

