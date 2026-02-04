МИД России осудил убийство сына Муаммара Каддафи

МИД России решительно осудил убийство в Ливии Сейфа аль-Ислама Каддафи — сына убитого в 2011 году лидера страны Муаммара Каддафи. Пресс-релиз опубликовала пресс-служба ведомства.

«Решительно осуждаем это преступление. Рассчитываем, что будет проведено тщательное расследование, а виновные привлечены к ответственности»,— отмечается в сообщении министерства. В российском МИДе также выразили соболезнования семье и близким убитого.

Об убийстве Сейфа аль-Ислама Каддафи стало известно 3 февраля. Источник, близкий к семье Каддафи, подтвердил телеканалу «Аль-Хадас», что сын бывшего ливийского лидера был убит недалеко от города Зинтан на западе страны. Генпрокуратура Ливии подтвердила, что господин Каддафи умер от огнестрельных ранений. В 2021 году он собирался баллотироваться на президентских выборах в Ливии, но они так и не состоялись.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Сын Каддафи оказался неудобен многим».