Участники СВО направили 237 тыс. обращений в фонд «Защитники Отечества» на Урале

Участники специальной военной операции (СВО) и их близкие отправили 237 тыс. обращений в филиалы фонда «Защитники Отечества» в Уральском федеральном округе (УрФО) с момента их открытия в 2023 году, сообщил полномочный представитель президента Артем Жога в своем Telegram-канале. По его словам, из всех обращений удалось решить 98%. «Тематика запросов меняется каждый год. Если в 2024-м бойцы чаще просили о помощи с оформлением документов, то сейчас на первый план вышли вопросы медицинской реабилитации и бытовые темы»,— пояснил господин Жога.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свердловский филиал фонда "Защитники Отечества" в Екатеринбурге

Полпред добавил, что регионы УрФО занимают лидирующие позиции в стране по трудоустройству ветеранов. Всего на Урале на работу взяли свыше 9 тыс. бывших бойцов. «Важно проводить тщательный анализ обращений от участников СВО и их семей. Это позволяет выстраивать алгоритмы действий по аналогичным вопросам, при необходимости инициировать изменения и вводить новые меры поддержки»,— подчеркнул он.

Ранее, в начале декабря, губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщал, что в регионе открыто 13 тысяч вакансий для ветеранов СВО. Бойцы могут работать в различных сферах — от промышленного производства до социального обслуживания и торговли. По словам господина Паслера, через центры занятости на Среднем Урале уже трудоустроили 211 ветеранов и 210 членов их семей. Более 260 человек получили новую квалификацию.

Василий Алексеев