В Свердловской области для ветеранов СВО открыто 13 тысяч вакансий

В Свердловской области открыто 13 тысяч вакансий для ветеранов СВО, заявил губернатор Денис Паслер в своем telegram-канале. Бойцы могут работать в различных сферах — от промышленного производства до социального обслуживания и торговли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Работодатели, нанявшие ветеранов СВО, получат субсидию из областного бюджета на выплату заработной платы.По словам главы региона, через центры занятости в Свердловской области уже трудоустроены 211 ветеранов и 210 членов их семей. Более 260 человек получили новую квалификацию. Значительную поддержку оказывает региональный филиал фонда «Защитники Отечества», где около 9 тыс. участников СВО находятся под опекой социальных координаторов.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что на Среднем Урале исключат обязательное требование по наличию высшего образования не ниже уровня специалитета и магистратуры у претендентов на должность градоначальника. Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, это решение позволит участникам и ветеранам специальной военной операции (СВО) претендовать на эти должности.

Полина Бабинцева