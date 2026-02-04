Наградная планочка

Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Кто из россиян может завоевать медали в Милане и Кортина-д’Ампеццо

Открывающаяся 6 февраля зимняя Олимпиада в Милане и Кортина-д’Ампеццо рисует перед крохотной российской сборной скромные медальные перспективы. И все-таки они не настолько скромные, чтобы не рассчитывать на то, что этой команде удастся превзойти по крайней мере результат своей летней предшественницы, добывшей в 2024 году в Париже одно-единственное серебро. Шансы на награды связаны всего с фигурным катанием, лыжными гонками и новым видом программы — ски-альпинизмом.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На итальянскую Олимпиаду, как известно, отправилась очень маленькая по численности российская команда — всего 13 спортсменов. Их на два меньше, чем было в ее составе на предыдущей, первой пришедшейся на период международной изоляции, которая состоялась в Париже в 2024 году. На тех Олимпийских играх России досталась одна-единственная награда — серебро теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер. Понятно, что и на этой Олимпиаде на многое, то есть на какое-нибудь почетное место в медальном зачете, российская сборная рассчитывать не может. Но по крайней мере она, хотя и лишена львиной доли знаменитостей из зимних видов, может, кажется, рассчитывать перепрыгнуть невысокую парижскую планку, причем, не исключено, даже с запасом.

На самом деле в российском составе есть группа спортсменов, чьи шансы на призы выглядят вполне реальными. Вернее, конечно, группка. В нее не входит подавляющее большинство представителей делегации. Мастера шорт-трека Алена Крылова и Иван Посашков, конькобежцы Ксения Коржова и Анастасия Семенова, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова честно квалифицировались на Олимпиаду, но ни разу на своих соревнованиях не показали результаты, которые можно принять хотя бы за призрачный намек на медальные перспективы. Это тот случай, когда и прорыв в топ-десятку для каждого будет большой удачей.

Но в трех оставшихся видах ситуация гораздо интереснее. И рассказывая о них, обычно выделяют фигурное катание — и в силу его востребованности, и в силу доступности расклада, достаточно оптимистичного для россиян.

В Италию от России едут два одиночника — Петр Гуменник и Аделия Петросян. В топовых международных соревнованиях (сентябрьская олимпийская квалификация в Пекине к ним не относилась) они не участвовали, но особенности их вида позволяют производить заочные сравнения.

  • Гуменник, конечно, не конкурент бесспорному фронтмену своей дисциплины — американцу Илье Малинину с его семью прыжками в четыре оборота в произвольной программе, но по техническому контенту точно конкурент всем остальным.
  • Гуменник в произвольной на внутренних турнирах в этом году исполнял пять четверных, в том числе «старшие», наиболее дорогие,— лутц, флип, риттбергер.
  • А для японца Юмы Кагиямы, ставшего вторым за Малининым в декабрьском финале серии Гран-при в Нагое, судя по всему, предел — четыре таких прыжка.

В этом смысле остальные претенденты на награды — такие как француз Адам Сяо Хим Фа, казах Михаил Шайдоров, еще одним японский фигурист Сюн Сато — не слишком от него отличаются. Другое дело, что Гуменнику как, по сути, новичку элиты вряд ли стоит надеяться на щедрые баллы за компоненты, а еще на то, что зарубежные арбитры, как и свои, будут прощать ему недокруты в прыжках.

  • Про Аделию Петросян математика вообще кричит, что ей светит даже не серебро, а золото. А все потому, что за минувший олимпийский цикл иностранное женское фигурное катание так и не сделало решительного шага вперед в области техники, который позволил бы достать в этом плане катание российское, давным-давно приучившее к «мужской» прыжковой сложности.
  • По-прежнему тон в нем задают спортсменки из США и Японии — Эмбер Гленн, Алиса Лью, Каори Сакамото, Ами Накаи, а их набор прыжков исключительной трудности ограничивается тройным акселем. И то им владеют не все.
  • У Аделии Петросян же есть четверной тулуп, в том числе в каскаде. Но те, кто думает, будто он расчищает ей, словно мощная снегоуборочная машина, дорогу к золоту, разумеется, сильно заблуждаются.

В нынешнем сезоне четверной на официальных соревнованиях она ни разу не прыгнула хотя бы более или менее пристойно — все время «бабочки», огромные недокруты, степ-ауты. Прыгнула, лишь выступив вне конкурса на омском этапе российского Гран-при. Но это так себе маркер.

При этом требуются еще оговорки. Про дефицит опыта, про ранний, как и у Гуменника, стартовый номер в короткой программе, как правило предполагающий сдержанность в оценках, и статус новичка элиты, сопряженный с той же самой сдержанностью, не зависящей от того, как те, кому доверили оценки ставить, относятся к атлетам с нейтральным статусом.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Фото: Pavel Bednyakov / AP

В лыжных гонках от России на Олимпиаду допустили Савелия Коростелева и Дарью Непряеву. Они заявились на Кубок мира в декабре и успели порубиться на нескольких этапах Кубка мира. Вроде бы ничего по-настоящему примечательного, если исходить из голых цифр, не выдали, но это не совсем так. Оба постепенно добавляли.

Дарья Непряева оказывалась достаточно близко к призовым местам, пусть все еще не так близко, чтобы видеть в ней потенциальную героиню Олимпиады, а Савелий Коростелев подбирался к ним вплотную.

Правда, его самая высокая позиция — четвертое место в завершавшей многодневку Tour de Ski гонке в гору, аналогов которой в олимпийской программе нет. Но он был, например, пятым в 10-километровой разделке (отставание от тройки отнюдь не гигантское) в немецком Оберхофе и восьмым в состоявшемся на излете января 20-километровом масс-старте в швейцарском Гомсе. Важно, что все семеро опередивших там Коростелева лыжников — норвежцы. А олимпийский регламент суров: одна страна может выставить на гонку не более четырех спортсменов. Так что медали для него если не в спринте (он дается россиянам со скрипом), то в дистанционных жанрах в зоне видимости.

Наконец, явно на многое способен дебютирующий на Олимпиадах вместе со своим видом ски-альпинист Никита Филиппов. Обращать внимание на его место в рейтинге за пределами двадцатки не стоит — просто мало выступал. Правильнее обратить внимание на другое. В январе Никита Филиппов дважды принял участие в спринтерских гонках (а спринт — это как раз олимпийский формат) в рамках Кубка мира — во французском Куршевеле и испанском Бои-Тауле — и дважды взял бронзу. А обходили его только безумно матерые по сравнению с россиянином спортсмены из Франции Тибо Ансельме и Ориоль Кардона. Стабильность — идеальная база для выстраивания олимпийских прогнозов.

Алексей Доспехов

