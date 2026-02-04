Самарский стадион «Буревестник» будет передан в муниципальную собственность
В среду, 4 февраля 2026 года, 11-й апелляционный суд Самарской области отменил решение об отказе в передаче бывшего стадиона «Буревестник» в Самаре в муниципальную собственность. Не используемый по назначению спортивный объект передадут городу.
Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ
В настоящее время стадион не функционирует, на его территории размещены торговые ларьки. После вынесения решения суда договоры с предпринимателями были признаны недействительными. Ранее стадион был включен в перечень выявленных объектов культурного наследия.
Иск в суд был подан первым заместителем прокурора Самарской области от имени администрации Самары и министерства имущественных отношений региона.
Федерация профсоюзов Самарской области в 2007 году продала стадион «Буревестник» за 42 млн руб. ОАО «Волга-Инвест». Этой же компании был передан и участок под стадионом площадью 2,1 га. Затем в течение короткого времени у объекта несколько раз сменился собственник, и в 2008 году он перешел к ООО «Форсаж», аффилированному бизнесмену Алексею Шаповалову. В 2010 году стадион был снесен без согласования с властями.
В 2010 году прокуратура Ленинского района требовала в суде обязать собственника участка восстановить спортивный объект, однако проиграла процесс. В начале 2012 года в Ленинском районном суде рассматривалось требование надзорного ведомства об освобождении площадки под бывшим стадионом от киосков. Все судебные инстанции прокуратуре отказали. Позже министерство имущественных отношений вело переговоры с бизнесменом Алексеем Шаповаловым о возврате земельного участка под стадионом в собственность области, однако они не увенчались успехом.
Ранее стало известно, что принадлежащий Алексею Шаповалову участок в центре Саратова изъят в пользу государства.