Участок самарского бизнесмена Алексея Шаповалова изъяли в пользу государства

Октябрьский районный суд Самары 4 февраля удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России о передаче в собственность государства земельного участка площадью 2,8 га в историческом центре Саратова, оцененного в 450 млн руб. Суд постановил изъять в пользу государства участок, находящийся вблизи городского сквера «Территория детства»

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ответчиками по делу выступили ООО «Омега», его владелец — самарский бизнесмен Алексей Шаповалов и Юрий Аксененко, бывший глава администрации Саратова. Суд установил, что в 2003 году тогдашний министр промышленности Саратовской области Сергей Лисовский и глава города Юрий Аксененко, злоупотребляя служебным положением, передали земельный участок, который имел высокую коммерческую ценность, холдингу, находившемуся под контролем министра.

В 2006 году, согласно судебному решению, участок был оформлен на Алексея Шаповалова с целью легализации сделки. Прокуратура обратилась в суд с требованием о немедленном исполнении решения, что было удовлетворено.

Судебное решение подтверждает, что земельный участок был незаконно передан в частную собственность в результате злоупотребления должностными полномочиями. Судебный акт направлен на восстановление законности, возвращение имущества в государственную собственность и недопущение вовлечения в гражданский оборот коррупционных доходов.

Андрей Сазонов