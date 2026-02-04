Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Производитель калибраторов для ручной клади «Победы» исключил ошибку на производстве

Производитель калибраторов для ручной клади «Служба коммунального сервиса» («СКС») написал письмо авиакомпании «Победа», которая накануне заявила о браке его продукции. Накануне авиакомпания изъяла партию зауженных на 0,5 см калибраторов. Производитель исключил ошибку на производстве. Письмо есть в распоряжении «Ъ».

В письме «СКС» заявила, что обнаружила расхождение в размерах только у пяти калибраторов из партии в 330 штук. При этом, отметил производитель, погрешность относится исключительно к декоративным элементам калибратора, а не к измерительному коробу.

«Нами произведена внутренняя проверка, которая показала, что внутренние размеры корзины соответствуют ТЗ, расхождения в чертежах не выявлено. Согласно ТЗ внутренний размер корзины калибратора должен составлять 360х270х300 мм, в 3D-модели и в чертежах у нас заложен размер 361х271х301 мм», — утверждается в письме «СКС».

Производитель отметил, что большая погрешность может появиться при смещении панелей корзины, однако при сборке такой брак маловероятен. В другом случае корзина калибратора может быть заужена из-за деформации задней рамы. Компания принесла извинения авиакомпании и попросила ее передать пять калибраторов с выявленной погрешностью для исправления.

