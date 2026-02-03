«Победа» отозвала из Внуково партию зауженных калибраторов для ручной клади
Авиакомпания «Победа» отозвала партию зауженных калибраторов для ручной клади из аэропорта Внуково. По данным компании, калибраторы были на 0,5 см уже положенного из-за ошибки производителя.
«Все измерители, выявленные во Внуково с несоответствующими размерами, изъяты из эксплуатации»,— сообщила пресс-служба «Победы».
По данным авиакомпании, фактические размеры изъятых калибраторов не отвечали требованиям из-за утолщенного диаметра несущего профиля каркаса. «Победа» выставила претензию производителю. В пресс-службе отметили, что компания проверила калибраторы по всей маршрутной сети и других нарушений не выявила.
Согласно правилам авиакомпании, пассажиры могут брать в салон самолета сумку габаритами не более 15x36x30 см или рюкзак габаритами до 12x36x30 см.