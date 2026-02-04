Дуров: Конгресс США разоблачил вмешательство ЕК в выборы шести европейских стран

Конгресс США разоблачил Еврокомиссию во вмешательстве как минимум в восемь выборов в шести европейских странах. Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров на своей странице в X, комментируя доклад юридического комитета палаты представителей.

Фото: Albert Gea / Reuters

Павел Дуров также заявил, что американский Конгресс разоблачил Еврокомиссию в цензурировании политических оппонентов на протяжении более десяти лет. «Это согласуется с попытками французского правительства заставить Telegram подвергнуть цензуре высказывания в двух из этих стран»,— написал бизнесмен.

В начале февраля юридический комитет палаты представителей опубликовал доклад. В нем указано, что администрация TikTok не обнаружила свидетельств вмешательства России в президентские выборы в Румынии в 2024 году. Тогда румынский Конституционный суд аннулировал результаты первого тура голосования, в соответствии с которыми лидировал считающийся в Румынии пророссийским политиком Кэлин Джорджеску. Румынская разведка утверждала, что в TikTok прошла масштабная российская кампания в поддержку политика. В мае 2025 года на повторных выборах победил проевропейский кандидат Никушор Дан.