TikTok не подтвердил вмешательства России в выборы в Румынии

Администрация TikTok не обнаружила свидетельств вмешательства России в президентские выборы в Румынии в 2024 году в пользу Кэлина Джорджеску. Это следует из доклада Юридического комитета Палаты представителей США.

«TikTok не обнаружил и не получил никаких доказательств существования скоординированной сети из 25 тыс. аккаунтов, связанных с кампанией господина Джорджеску», — процитировали авторы доклада отчет TikTok, представленный Еврокомиссии 7 декабря.

По утверждению администрации платформы, она «обнаружила три скоординированные операции по оказанию влияния, однако ни одна из которых не исходила из России». Из них только одна продвигала кампанию Кэлина Джорджеску, однако она «осуществлялась из Румынии и собрала менее 2 тыс. подписчиков».

Однако Еврокомиссия «проигнорировала выводы TikTok» и «воспользовалась этой возможностью для подавления права на законные политические высказывания в Интернете», заключают авторы доклада.

6 декабря 2024 года Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов, прошедших ранее осенью. Тогда лидером был считающийся в Румынии пророссийским политиком Кэлин Джорджеску. Поводом для отмены результатов стали утверждения румынской разведки о масштабной российской кампании в TikTok в поддержку господина Джорджеску. Повторные выборы в мае 2025-го выиграл проевропейский кандидат Никушор Дан. Кэлину Джорджеску запретили баллотироваться снова и начали расследование по двум делам.

Ситуация в Румынии вызвала критику со стороны республиканской администрации США. В мюнхенской речи в 2025 году вице-президент Джей Ди Вэнс назвал страну образцом слабости европейской демократии.