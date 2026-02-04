Верховный суд Дагестана допросил 122 свидетеля по делу о погроме в Махачкале

Верховный суд Дагестана завершил допрос 122 свидетелей по уголовному делу против организаторов массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы 29–30 октября 2023 года, пишет ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов РД.

Сейчас процесс перешел к стадии допроса 43 потерпевших: на последнем заседании суд заслушал 13 человек, а всего исследованы показания 122 свидетелей и письменные доказательства.

29 октября 2023 года обвиняемые опубликовали в Telegram посты, которые разжигали ненависть к гражданам Израиля и призывали жителей Дагестана перекрыть дороги у аэропорта «Уйташ», а также собирать средства на экстремизм. Толпа численностью до 1400 человек ворвалась на территорию аэропорта, забрасывала полицейских камнями, плиткой и землей, проламывала их строй, проникла в терминал и устроила погромы. Ущерб составил свыше 24 млн руб., пострадали 23 сотрудника МВД, включая травмы от насилия и сопротивления; аэропорт заблокировали, рейсы отменили или перенаправили.

Свидетели описали хаос: толпа вытаскивала пассажиров из автобусов, проверяла документы в поисках «евреев», слышны были выстрелы, около 2 ночи нападавшие ушли. Ранее акции протеста против рейсов из Израиля проходили мирно: 12 октября трое с флагами Палестины вели себя корректно, позже задержали нескольких нарушителей по административке. Следствие связывает эскалацию именно с постами, которые координировали группу по сговору.

К февралю 2026 года суды вынесли приговоры 135 участникам: сроки от 6,5 до 15 лет лишения свободы, 32 дела передали в суды, трое в розыске, двое получили сроки недавно на Ставрополье — 8,5 и 10 лет за погромы и неповиновение. Организаторы скрываются, их судят заочно по статьям о массовых беспорядках, разжигании вражды и финансировании экстремизма.

Станислав Маслаков