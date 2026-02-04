Белый дом выведет 700 федеральных агентов из Миннесоты

Куратор вопросов иммиграционной политики и охраны границ в администрации США Том Хоман заявил, что из Миннесоты выведут 700 агентов федеральных спецслужб. Среди них — агенты Таможенно-пограничной службы (CBP) и Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE), передает CNBC. По словам господина Хомана, решение вступает в силу немедленно.

Том Хоман

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Как утверждает Том Хоман, после вывода 700 агентов в штате все еще останется около 2 тыс. федеральных агентов. Вывод части агентов из Миннесоты стал возможен благодаря «беспрецедентному сотрудничеству» администрации с властями штата, отметил господин Хоман.

Рейды ICE и CBP по задержанию нелегальных иммигрантов начались в Миннесоте в декабре и вызвали протесты жителей, прежде всего, в Миннеаполисе. Протесты обострились после того, как федеральные агенты убили двух митингующих. 29 января господин Хоман признал, что действия администрации в Миннеаполисе «не были идеальными».

Яна Рождественская