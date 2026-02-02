Двадцать поездов задержали из-за схода вагонов в Кировской области

Из-за схода вагонов грузового поезда в Кировской области задерживаются 20 поездов, сообщила пресс-служба «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, дочерняя компания РЖД).

Девять поездов следуют по измененному маршруту: № 91 Северобайкальск — Москва; № 1 Владивосток — Москва; № 31 Киров — Москва № 11 Новый Уренгой — Москва; № 311 Воркута — Нижний Новгород; № 9 Владивосток — Москва; № 131 Ижевск — Санкт-Петербург; № 2 Владивосток — Москва; № 290 Нижний Новгород — Котлас. Как сообщили в компании, для перевозки пассажиров назначены резервные составы.

1 февраля на перегоне Оричи — Шалегово в Кировской области 21 вагон грузового поезда с зерном сошел с рельсов. Пострадавших нет. Проезд по одному из путей перекрыли. Причина аварии выясняется.