Под Воронежем в пользу государства изъяли почти 21 га лесфонда

Семилукский районный суд Воронежской области удовлетворил иск прокуратуры района об изъятии из частной собственности в пользу РФ 20,7 га лесфонда. Об этом сообщил надзор.

По данным ведомства, в 1989 году в совхозе «Тенистый» располагались земли лесного фонда, которые принадлежали ряду сельхозорганизаций и впоследствии были переданы им в бессрочное пользование.

В соответствии с ранее действовавшим законодательством земли входили в государственный лесной фонд. Однако впоследствии участки необоснованно отнесли к категории земель сельскохозяйственного назначения. После этого их распродали.

Прошлой осенью в Тамбовской области ввели мораторий на приватизацию сельхозземель до 2050 года. Решение было принято из-за истощения государственного и муниципального земельного банка.

Мария Свиридова