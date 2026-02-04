Ставропольский фонд МСП превысит портфель микрозаймов в 9 млрд рублей

Ставропольский краевой фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) превысит общий портфель микрозаймов на 9 млрд руб. уже в 2026 году, пишет ТАСС со ссылкой на главу фонда Сергея Шабайкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фонд работает с 2010 года и за 15 лет выдал 7,2 тыс. микрозаймов на сумму почти 9 млрд руб. В 2025 году бизнесмены края получили 835 млн руб., что обеспечило небольшой прирост к 2024 году. Шабайкин прогнозирует: фонд преодолеет отметку в 9 млрд руб. в первом квартале 2026 года.

По итогам 9 месяцев 2025 года предприниматели привлекли 530 млн руб. льготных микрозаймов. Средний чек составил более 2 млн руб., средний срок — два года, а ставка — 7,6%, что ниже общероссийского уровня в 8,7%.

Структура портфеля сильно изменилась. Раньше сельское хозяйство занимало больше половины заявок, но за три последних года производство вырвалось вперед: его доля выросла с 6% до 24%. Фонд активно кредитует предприятия по производству и переработке.

В 2025 году фонд выдал 327 микрозаймов на 772 млн руб., перевыполнив план на 7%. По программе «Промышленник» бизнес получил 26 займов на 90 млн руб. под 1% с максимальной суммой до 5 млн руб. и продленным сроком погашения.

Общий объем кредитования МСП в крае за 11 месяцев 2025 года достиг 4,6 млрд руб. Бизнесмены предпочитают экспресс-кредиты за минимум документов и быстрое решение. Число субъектов МСП выросло до 346 тыс. (+21% к 2024 году), они обеспечивают работой 430 тыс. жителей — шестую часть населения.

Региональные власти усиливают поддержку: в 2026 году они направят на МСП на 70% больше средств, чем в прошлом году. Фонд предлагает займы до 5 млн руб. под 1–16% годовых на оборотные цели (до 24 месяцев) или инвестиции (до 36 месяцев).

По спецлимитам бизнес привлек свыше 10,3 млрд руб. в 2025 году и ожидает еще 9 млрд руб. Ставрополье входит в топ-15 регионов по числу МСП — 330 тыс. компаний с начала года.

Станислав Маслаков