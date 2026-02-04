Чем известен Сергей Иванов

4 февраля президент РФ Владимир Путин освободил Сергея Иванова от должности спецпредставителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Подробности биографии чиновника — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Иванов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Иванов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Иванов Сергей Борисович родился 31 января 1953 года в Ленинграде. Окончил филфак ЛГУ (1975), Высшие курсы КГБ в Минске (1976), Краснознаменный институт КГБ СССР (1981).

В 1975 году преподавал в Ленинградском высшем инженерно-морском училище. В том же году начал карьеру в органах госбезопасности, пройдя путь от оперуполномоченного до первого замначальника европейского управления Службы внешней разведки. Работал в Великобритании, Финляндии и Кении.

В 1998–1999 годах — заместитель директора ФСБ Владимира Путина, возглавлял департамент анализа, прогнозирования и стратегического планирования. В 1999–2001 годах — секретарь Совбеза РФ, в 2001 году назначен министром обороны РФ. С 2005 года — вице-премьер—министр обороны, затем первый вице-премьер.

В 2008 году в правительстве Владимира Путина вновь занял пост вице-премьера, курировал вопросы военной промышленности. В 2011–2016 годах руководил администрацией президента РФ. С 2012 года — постоянный член Совбеза.

12 августа 2016 года назначен спецпредставителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. В 2017 году вошел в наблюдательный совет госкорпорации «Ростех».

Генерал-полковник запаса. Действительный государственный советник РФ 1-го класса. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Владеет английским и шведским языками. Находится в санкционных списках США, Великобритании, Швейцарии, Австралии, Украины, Японии, Новой Зеландии, стран Евросоюза.

Женат. Сын Сергей (1980 г. р.) в 2016–2017 годах занимал должность старшего вице-президента Сбербанка, в 2017–2023 годах был президентом алмазодобывающей компании АЛРОСА.