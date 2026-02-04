Президент России Владимир Путин освободил Сергея Иванова от должности спецпредставителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, следует из указа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Иванов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Сергей Иванов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Сергей Иванов был назначен спецпредставителем президента России в августе 2016 года. С 2001 по 2007 год он был министром обороны, затем — первым заместителем председателя правительства. В декабре 2011 года Сергей Иванов стал руководителем администрации президента и пробыл на этой должности больше четырех лет.

Господин Иванов наряду с Дмитрием Медведевым считался одним из наиболее вероятных кандидатов от «Единой России» на президентские выборы 2008 года. 31 января 2026-го Сергею Иванову исполнилось 73 года.