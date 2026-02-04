В Ереване пройдет премьера фильма о Никите Симоняне

Делегация Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ) прибыла в Ереван. Поездка приурочена к премьерному показу в Армении фильма о Никите Симоняне «Золотой дубль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

5 февраля в Ереване пройдет фестиваль с участием бывших футболистов сборной России — Дмитрия Аленичева, Андрея Тихонова и Игоря Семшова. Гости мероприятия смогут пообщаться с игроками и взять у них автографы, а также увидеть Кубок СССР.

После фестиваля кубок будет доставлен в Русский дом в Ереване. Там же состоится пресс-конференция, приуроченная к премьере фильма в Армении. Кинолента посвящена одному из этапов тренерской карьеры Никиты Симоняна: в 1973 году ереванский «Арарат» под его руководством стал чемпионом и обладателем Кубка СССР, сделав так называемый «золотой дубль».

Никита Симонян скончался 23 ноября на 100-м году жизни. В составе сборной СССР он завоевал золотую медаль Олимпийских игр 1956 года. В 1958 году футболист стал автором первого гола команды СССР на чемпионатах мира. В составе «Спартака» Никита Симонян четырежды становился чемпионом страны и дважды выиграл Кубок СССР. Он до сих пор остается лучшим бомбардиром в истории столичного клуба, на его счету 160 голов.

В качестве тренера Никита Симонян возглавлял «Спартак», одесский «Черноморец», ереванский «Арарат» и сборную СССР. С 1992 года и до конца жизни он занимал пост первого вице-президента РФС.

Арнольд Кабанов