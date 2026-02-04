Землю в историческом центре Саратова вернули государству

Октябрьский райсуд Самары 4 февраля удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры России об изъятии в пользу государства земельного участка площадью 2,8 га в историческом центре Саратова стоимостью 450 млн руб.

Ответчиками по иску являлись ООО «Омега», владелец компании Алексей Шаповалов и Юрий Аксененко, в прошлом занимавший должность главы администрации Саратова.

Судом установлено, что в 2003 году тогдашние министр промышленности Саратовской области Сергей Лисовский (умер в 2022 году) и мэр Саратова Юрий Аксененко, злоупотребляя своими должностными полномочиями, захватили коммерчески привлекательный участок земли, оформив его на холдинг, подконтрольный региональному министру. В 2006 году «с целью легализации», говорится в судебном решении, надел был выведен в пользу бизнесмена Алексея Шаповалова.

По ходатайству прокурора судебный акт обращен к немедленному исполнению.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Прокуроры берут землеотвод».

Александр Александров