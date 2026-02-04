Трое пострадавших в Красноярске школьников находятся в тяжелом состоянии

Состояние троих подростков, получивших ожоги при нападении одноклассницы в Красноярске, оценивается как тяжелое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Красноярской краевой больницы, куда госпитализировали пострадавших.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Врачи провели консультации со специалистами Приволжского исследовательского медицинского университета и «согласовали тактику лечения детей», отметили в больнице.

Сегодня в одной из красноярских школ ученица восьмого класса бросила в кабинет горящую тряпку, а затем напала с молотком на одноклассников. В результате, по данным ТАСС, пострадали шесть человек. В том числе трое получили ожоги, и еще двое — черепно-мозговые травмы средней тяжести. Пострадавших госпитализировали. Нападавшую задержали, с ней работают следователи.