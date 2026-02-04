В недоплатном долгу

Знаменитый американский боксер Флойд Мейуэзер подал в суд на телеканал Showtime. Он требует выплатить ему $340 млн, полагая, что руководство телеканала, вступив в сговор с бывшим менеджером боксера Элом Хеймоном, утаило значительную часть средств, которые Мейуэзер заработал за свои бои. В частности, он получил лишь часть денег, полагавшихся за два самых денежных в его карьере матча — против Мэнни Пакьяо и Конора Макгрегора. Оба до сих пор остаются самыми денежными боями в истории бокса. Они сгенерировали в общей сложности более $1 млрд дохода. Процесс обещает быть затяжным, поскольку суду будет сложно установить все обстоятельства дела. Ведь ответчик, как сообщили адвокаты Мейуэзера, уже успел очень удачно «потерять» в некоем потопе документы, касающиеся дела.

Фото: Kent J. Edwards / Reuters

Флойд Мейуэзер, которого многие эксперты считают лучшим боксером столетия (в 50 проведенных боях он не проиграл ни разу), снова вступит в бой. На этот раз в ход пойдут не кулаки, а ходатайства, заявления, протесты и вообще все, что сопутствует битвам в суде. Как сообщил портал TMZ, Мейуэзер подал иск в суд Лос-Анджелеса к телеканалу Showtime и бывшему президенту Showtime Sports (спортивное подразделение телеканала было закрыто в 2023 году) Стивену Эспинозе.

В иске боксер, которому в конце февраля исполнится 49 лет, требует взыскать с ответчиков $340 млн. Он также просит суд назначить выплату «штрафных санкций» (в американском праве это мера гражданско-правовой ответственности, назначаемая судом сверх фактического возмещения ущерба с целью наказания ответчика и предотвращения подобных нарушений в будущем). Их размер в иске не оговорен и будет, если Мейуэзер победит, определяться судом.

Претензии Мейуэзера к ответчикам сводятся к тому, что ему недоплатили за участие в боях. В середине прошлого десятилетия боксер подписал с Showtime контракт на несколько матчей.

На сроки действия соглашения пришлись и два самых высокорейтинговых в финансовом плане за всю историю единоборств боя Мейуэзера — против Мэнни Пакьяо в 2015 году и против Конора Макгрегора в 2017-м. Оба собрали примерно по $600 млн и сделали Мейуэзера, как он сам говорил, первым боксером-миллиардером. Как утверждается в иске, Стивен Эспиноза вступил в сговор с менеджером Мейуэзера Элом Хеймоном с целью хищения его денег: средства, причитавшиеся боксеру, телеканал перечислял не ему, а отправлял на счета, контролируемые Хеймоном.

Что было потом, в иске не сообщается. По всей видимости, Хеймон вводил клиента в заблуждение относительно размеров выплат и оставлял часть денег себе. Стивен Эспиноза, со своей стороны, не спешил сообщать Мейуэзеру, сколько в действительности телеканал перечислил его менеджеру. Сам Хеймон (непубличный, но чрезвычайно влиятельный человек в мире бокса, среди клиентов которого такие звезды, как Сауль Альварес, Джермелл Чарло, Давид Бенавидес, Джервонта Дэвис, Эррол Спенс, Деонтей Уайлдер) в качестве ответчика в иске вовсе не указан. Адвокат Мейуэзера Бобби Самини не пояснил, чем вызвана такая странность. Интересно, что ранее Флойд Мейуэзер при каждом удобном случае высказывал восхищение господином Хеймоном, отмечая, что тот является «прекрасным человеком, одним из лучших, с кем доводилось встречаться». А еще он называл своего менеджера «человеком слова, который если уж что-то пообещал, то непременно сделает».

О не выплаченных ему деньгах Флойд Мейуэзер заговорил на фоне циркулирующих слухов о том, что его финансовое положение вовсе не такое блестящее, как он утверждает.

Издание Business Insider в прошлом году провело анализ активов и пассивов спортсмена и пришло к выводу, что он испытывает трудности, вызванные не самыми удачными сделками в сфере недвижимости и чрезмерными тратами на роскошный образ жизни (например, у Мейуэзера сразу два личных самолета и коллекция часов, оцениваемая в $100 млн). Ситуация настолько непростая, что Мейуэзер якобы вынужден занимать под залог активов, чтобы покрыть убытки. Самого боксера эти утверждения привели в ярость, и он отметил, что хоть никогда раньше и не судился со СМИ, а теперь будет, поскольку речь идет о его деловой репутации.

Как бы то ни было, а разбирательство по иску к Showtime обещает быть сложным и долгим. Противная сторона явно готовится к затяжному противостоянию и заметает следы. По словам юристов боксера, выразилось это в том, что в ответ на требование предоставить финансовые документы, касающиеся выплат Мейуэзеру, в Showtime заявили, что часть документов была уничтожена в результате некоего потопа, а часть отправлена на длительное хранение на удаленный склад и доступа к ним сейчас нет.

Александр Петров