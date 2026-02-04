Незаконную свалку грязного снега выявили в лесном массиве Нижнего Новгорода

Сотрудники департамента благоустройства Нижнего Новгорода с поличным поймали водителей грузовиков, которые незаконно сваливали вывезенный с улиц грязный снег на территории лесного массива в Московском районе. Также был установлен их руководитель, ему грозит штраф до 50 тыс. руб., сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Нижнего Новгорода Фото: мэрия Нижнего Новгорода

По его словам, ни водители, ни их начальник не стали долго отпираться и сознались в нарушении. Руководитель добровольно согласился вывезти снег на законно отведенное для этого место. Название организации, допустившей нарушения, глава города не привел.

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижнем Новгороде несколько лет не могут построить две станции снеготаяния: концессионные соглашения, заключенные в 2022 году, расторгли через суд по иску мэрии. Сейчас снег с городских улиц возят на две станции в Советском и Нижегородском районах и на временные площадки.

Плата за прием и утилизацию 1 куб. м снега на городских станциях снеготаяния составляет 213,68 руб.

Галина Шамберина