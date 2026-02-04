Швейцария оказалась единственным претендентом на проведение Олимпиады-2038

Международный олимпийский комитет (МОК) и Швейцария ведут «привилегированный диалог» о проведении зимних Игр 2038 года. Об этом в ходе 145-й сессии организации заявил глава комиссии по олимпийской программе Карл Штосс.

При выполнении требований «по формализации политической поддержки» Швейцария будет выбрана местом проведения Олимпиады на исполкоме МОК, который состоится в декабре 2026 года. «Если этого не произойдет до конца 2027 года, МОК откроет возможность выразить интерес в этих Играх для других кандидатов»,— приводит «РИА Новости» комментарий господина Штосса.

По его словам, церемония открытия может пройти в Лозанне, где находится штаб-квартира МОК. Церемония закрытия запланирована в Берне. Швейцария дважды принимала Олимпиаду. В 1928 году в Санкт-Морице прошли II летние Игры, в 1948 году — V зимние Игры.

Ближайшие Олимпийские игры состоятся в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. На них в нейтральном статусе выступят 13 российских спортсменов. Зимняя Олимпиада 2030 года пройдет в Французских Альпах. Игры 2034 года примет Солт-Лейк-Сити.

Таисия Орлова