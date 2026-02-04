Прощание с телеведущей Светланой Жильцовой пройдет 6 февраля

Похороны заслуженной артистки РСФСР, диктора Центрального телевидения Светланы Жильцовой пройдут 6 февраля в 13:00, сообщил ТАСС ее сын Иван. Церемония пройдет в храме Святителя Николая на Рогожском кладбище Москвы.

Диктор Центрального телевидения Светлана Жильцова

Фото: Григорий Тамбулов, Коммерсантъ Диктор Центрального телевидения Светлана Жильцова

Фото: Григорий Тамбулов, Коммерсантъ

Светлана Жильцова скончалась 3 февраля в возрасте 89 лет. В 1960-е годы госпожа Жильцова была соведущей программы КВН, а в 1970-е — «Песня года». Она также участвовала в эфирах «Будильника», «Спокойной ночи, малыши», «Утренней почты», «Огонька» и других телепередач. В 1990-х годах она покинула эфир. Несколько лет работала в Высшей национальной школе телевидения, после чего вышла на пенсию.