Верховный суд отказал челябинским коммунистам в праве использовать ИИ в агитации

Челябинское региональное отделение КПРФ окончательно проиграло дело о возможности использования искусственного интеллекта в предвыборной агитации. Верховный суд РФ отказал коммунистам в удовлетворении кассационной жалобы на решение о запрете ИИ. Об этом во «ВКонтакте» сообщает Челябинский обком.

Коммунисты отмечают, что Верховному суду для принятия решения хватило трехминутного совещания. Первый секретарь Челябинского обкома Денис Курочкин сообщил, что КПРФ продолжит борьбу на уровне Конституционного суда.

Как сообщал “Ъ”, изначально спор возник между КПРФ и избирательной комиссией Челябинской области. Избирком в августе 2025 года запретил листовку с изображением семьи, сгенерированной ИИ. Комиссия посчитала, что таким образом КПРФ нарушила законодательство, которое разрешает использовать в агитации или образ конкретного кандидата, или «неопределенный круг лиц». Обком подал иск в Челябинский областной суд, настаивая, что выдуманные образы не могут быть приравнены к физическим лицам. Инстанция признала постановление комиссии незаконным. Однако Второй апелляционный суд, рассмотрев жалобу избиркома, согласился с позицией ответчика. По мнению суда, запрет направлен прежде всего на то, чтобы не допустить формирования у избирателей «искаженного представления о кандидате» путем «манипуляционного воздействия» агитации.