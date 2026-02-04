СКЖД направила свыше 670 млн рублей в бюджет Ставрополья

Северо-Кавказская магистраль направила свыше 26 млрд руб. в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды за 2025 год. При этом, в Ставропольскую казну было перечислено 670,9 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В региональные и местные бюджеты за двенадцать месяцев поступило более 10,9 млрд руб. Наибольшие суммы получили Краснодарский край — 4,9 млрд руб. и Ростовская область — около 4 млрд руб.

Третьим по сумме перечисленных средств оказался Ставропольский край. Далее — Дагестан с 497,1 млн руб. В Чеченскую Республику направлено 284,5 млн руб., Кабардино-Балкария получила 142,7 млн руб., Северная Осетия-Алания — 71 млн руб.

В бюджет Адыгеи направили 63,4 млн руб., Калмыкии — 56,5 млн руб., Карачаево-Черкесии — 10,5 млн руб., Ингушетии — 8,1 млн руб.

«В государственные внебюджетные фонды в 2025 году поступило 15,2 млрд руб.»,— говорится в сообщении СКЖД.

Валентина Любашенко